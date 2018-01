S-Bahnhof Tiergarten: Abschied von Berlins größtem Wandbild

Berlin. Ben Wagins Weltbaum-Bild aus dem Jahr 1975 am S-Bahnhof Tiergarten soll an anderer Stelle neu entstehen. Die HGHI, die auf dem Grundstück vor dem Fassadenbild ein Bürohaus errichtet, hat bei ihrem Bauprojekt "Tegel Quartier" eine Ausgleichsfläche angeboten.

Wie berichtet, baut Investor Harald Huth rund um die Fußgängerzone an der Gorkistraße in Tegel fast alles neu. 50.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen Ende 2018 fertig sein und 2019 eröffnen. "Welche Wand dort infrage kommen könnte, wollen wir mit Herrn Wagin noch besprechen.

Ziel ist es, eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten zu finden", sagte HGHI-Sprecher Mirco Hillmann am Freitag auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Wie berichtet, wird das Wandbild an der Bach- Ecke Wegelystraße künftig durch den 32 Meter hohen Neubau, der dort entsteht, verdeckt werden. Das Fassadenwerk gilt mit 650 Quadratmetern als Berlins erstes großflächiges Wandbild. Seit mehr als 42 Jahren gehört es zum Stadtbild.

"Heute kann jeder die Bäume wegholzen, wie er will"

Für Ben Wagin ist das Angebot des Bauherrn, das Bild neu aufleben zu lassen, ein gutes Angebot, auch wenn die Vorschläge, wie er sagt, noch nicht verbindlich besprochen sind. "Immerhin zeigen Private Interesse, wenn die Stadtpolitik schon nicht signalisiert, dass die Botschaft erhaltenswert ist. Heute kann doch jeder die Bäume wegholzen, wo er will", kritisiert Ben Wagin, der sich als Aktionskünstler und Baumpate einen Namen gemacht hat.

Wagin wünscht sich aber auch für das alte Gemälde, das mit einem geringen Abstand zum Neubau weiterhin auf der Brandwand des alten Wohnhauses zu sehen sein wird, eine Zukunft. "So kann man sich nicht verabschieden. Wenn es schon eine Beerdigung gibt, sollte es noch einmal gewürdigt werden, indem es etwas aufgefrischt und das Fehlende auch ergänzt wird. Das ist bei alten Menschen, die gestorben sind, ja auch so, dass man sie ein bisschen zurechtmacht, um von ihnen Abschied zu nehmen", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Das könne mit einem Lift an einem Wochenende geschehen. Und er fände sicher auch junge Künstler, die bereit seien, die Konturen des Wandbildes nachzuzeichnen und den oberen fehlenden Teil neu aufzumalen. "Wir prüfen auch diese Idee", sicherte der HGHI-Sprecher zu. Außerdem gebe es noch die Überlegung, den Wandbaum an einem Haus nahe dem S-Bahnhof Friedrichstraße neu zu gestalten. Das Haus befinde sich aber nicht in Besitz der HGHI, die dort aber beispielsweise das Baugerüst und Material zur Verfügung stellen könne. Zudem sei eine weitere Idee, das Wandbild auf die Hausfassade des neuen Bürogebäudes am S-Bahnhof Tiergarten während des Lichterfestes im Herbst zu projizieren.

Ginkgos, Licht-Installation und Erinnerungsstele

Eine Erinnerungsstele außerhalb und ein Bild innerhalb des Gebäudes seien weitere Möglichkeiten, so Hillmann. Um die Baumpflanzaktion von Ben Wagin zu unterstützen werde noch geprüft, ob der neu entstehende Stadtplatz vor dem Gebäude mit Ginkgobäumen bepflanzt werden kann.

Für Ben Wagin ist die Botschaft des Wandbilds, weshalb er es auch noch einmal "ein bisschen zurechtmachen" möchte, aktueller denn je. Gerade eine Stadt wie Berlin sollte dafür sorgen, dass Bäume nicht wie gerade derzeit einfach auf den Straßen entsorgt werden. "Wir müssen den Baum in die Erde bringen, damit die Stadt grün bleibt", appelliert er. Doch dieses Bewusstsein gehe zunehmend verloren. Vor seinem Wohnhaus habe er nach Silvester so viele Raketenstöcke wie noch nie gefunden. Wagin hat sie, wie jedes Jahr eingesammelt, nicht nur um die Anzahl zu kontrollieren, sondern auch um Kunst daraus zu machen. Wagin spricht von "Kulturkrieg", an dem die Stadt nicht unschuldig sei, weil das Bewusstsein für die Bäume nicht mehr geschärft werde.