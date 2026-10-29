Ende Oktober kommt ein Street-Food-Festival nach Berlin-Biesdorf. Internationale Gerichte werden an verschiedenen Ständen verkauft. Das Festival bietet aber noch mehr: Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Fahrgeschäfte und Live-Musik. Am 30. Oktober ist der erste Festivaltag.

Insgesamt drei Tage lang kommt das Street-Food-Festival an den Elsterwerdaer Platz in Biesdorf. Laut dem Veranstalter Hauptstadt Kultur tourt der Markt durch Berlin und Brandenburg. Vom 30. Oktober bis 1. November ist er in Marzahn-Hellersdorf zu Gast. Angeboten werden vegane Bowls, BBQ aber auch Insekten am Spieß. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier aus der Region, selbst gemachte Limonade oder karibische Cocktails.

Street Food in Berlin-Biesdorf: Live-Musik und Partys

Das Fest bietet außerdem die Gelegenheit zu Ausgelassenheit. Es gibt Live-Musik und Fahrgeschäfte sowie ein breites Angebot für Kinder. Letztere finden sogar eine eigene Kids-Area vor. Josiah Bruce übernimmt an allen drei Tagen Moderation und Musik und begleitet die Besucher durch das Programm. Am Freitagabend gibt es die „Freitagsparty“ mit den größten Schlagerhits. Der Samstag steht zunächst im Zeichen von Blues, Pop und Jazz mit André Bahia, bevor am Abend die 90er- und 2000er-Party für Stimmung sorgt.

Am Sonntag geht es sportlich zu: Von 14 bis 15 Uhr lädt ein kostenfreier Street-Dance-Workshop dazu ein, selbst aktiv zu werden. Anschließend übernimmt wieder Moderator Josiah Bruce und sorgt für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt kostet zwei Euro und wird beim Kauf eines Getränks vollständig erstattet.

Street-Food-Festival, 30.10.–1.11., Fr 14–22 Uhr, Sa 12–22 Uhr und So 12–18 Uhr, Elsterwerdaer Platz, 12683 Berlin, www.hauptstadtkultur.berlin