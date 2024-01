Berlin. Das neue Jahr bringt im Bezirk Fortschritte bei mehreren Schulbauvorhaben. Für Behinderungen sorgt eine Großbaustelle. Ein Überblick.

Direkt nach den Winterferien am 12. Februar soll die brandneue Grundschule am Naumburger Ring in Betrieb genommen werden. Die vierzügige Grundschule wird Platz für bis zu 576 Schüler bieten. Auch an mehreren anderen Orten im Bezirk werden Schulen saniert und neu gebaut. Eines der größten Projekte ist der Neubau des Gymnasiums an der Erich-Kästner-Straße mit 830 Schulplätzen. Nach der Grundsteinlegung im vergangenen Juli soll der Unterricht dort zum Schuljahr 2025/2026 aufgenommen werden. Bis Ende 2024 wird außerdem der Neubau der Grundschule in der Elsenstraße fertig.