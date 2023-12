Berlin. Im Bezirk gab es viele besondere Momente in diesem Jahr, so zum Beispiel die Ankunft des Olympischen Feuers in den Gärten der Welt.

In Marzahn-Hellersdorf gab es in diesem Jahr einige „Gänsehautmomente“. So zum Beispiel bei den Special Olympics. Ein echter Höhepunkt war sicherlich die Ankunft des Olympischen Feuers in den Gärten der Welt. Es folgten viele berührende Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern der Delegation der Republik Marshallinseln, deren Gastgeber Marzahn-Hellersdorf war.