Berlin. Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr am Weihnachtsmorgen: In Marzahn brannte eine Wohnung. 52 Kräfte rückten aus.

In den frühen Morgenstunden ist in Berlin-Marzahn eine leerstehende Wohnung in einem Hochhaus ausgebrannt. Nach ersten Informationen rückten gegen 4.40 Uhr 52 Einsatzkräfte in die Trusetaler Straße aus.

Die Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar. Der Nachbarbalkon wurde durch das Feuer rußgeschwärzt. Die Brandbekämpfer belüfteten das Hochhaus mit einem Drucklüfter und drückten giftige Rauchgase aus dem Gebäude. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.

Unabhängig vom Brand behandelten die Einsatzkräfte einen Bewohner, der einen medizinischen Notfall hatte und brachten ihn in ein Krankenhaus. (BM)