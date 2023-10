Marzahn-Hellersdorf: Rentner-Ehepaar auf Zebrastreifen von 19-Jährigem angefahren

An diesem Zebrastreifen an der Altentreptower Straße hat ein 19-jähriger Autofahrer ein Seniorenehepaar angefahren und verletzt.

Berlin. Polizei und Feuerwehr hatten am Sonnabendabend in Marzahn-Hellersdorf alle Hände voll zu tun. Gegen 19.50 Uhr wurde eine Ehepaar beim Überqueren eines Zebrastreifens verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Altentreptower Straße.

Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen war ein 19 Jahre alter Autofahrer gegen 19.50 Uhr mit seinem VW Golf auf der Altentreptower Straße in Richtung Blumberger Damm unterwegs. Auf Höhe des S- und U-Bahnhofes Wuhletal überfuhr der junge Mann den Zebrastreifen. Dabei erfasste er den 81-jährigen Passanten und seine 77 Jahre alte Frau. Das Ehepaar hatte in einer Personengruppe den gekennzeichneten Überweg genutzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitten beide Personen Kopf- und Rumpfverletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden am Ort unter Hinzuziehung eines Gutachters durch ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen. Auch der VW Golf des 19-Jährigen wurde im Zuge der Unfallaufnahme sichergestellt. Die Altentreptower Straße war zwischen Blumberger Damm und Gülzower Straße bis etwa 1.30 Uhr gesperrt.

83-jähriger Autofahrer nach Unfall mit Rettungswagen in Klinik gestorben

Gegen 22.50 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr erneut aktiv werden. Eine 63-jährige Mazda-Fahrerin, die auf dem Briesener Weg unterwegs war, kreuzte offenbar ohne auf die Vorfahrt zu achten, die Straße Am Rosenhag. Dort stieß sie mit einem Skoda zusammen. Der 24-jährige Fahrer des Skodas war als Lieferfahrer für Burger unterwegs. Durch den Zusammenprall landete der Mazda auf dem Dach, die Fahrerin konnte sich aber selber aus ihrem Pkw befreien. Ihr Fahrzeug hingegen wurde von der Berliner Feuerwehr wieder aufgerichtet. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei ebenfalls am Sonntag mitteilte, verstarb ein 83-jähriger Mann, der Sonnabendvormittag an einem Verkehrsunfall in Marzahn beteiligt war, wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Der Mann war auf der Kreuzung Landsberger Allee/Bruno-Baum-Straße/Marzahner Promenade mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zusammengestoßen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 83-Jährige aufgrund einer Vorerkrankung mit einem am Körper angelegten Beatmungsgerät gefahren sein. Der Leichnam des Verstorbenen wurde für eine Obduktion beschlagnahmt.