Bombenentschärfung in Berlin-Marzahn verzögert sich – Das ist der Sperrkreis

Wegen einer Bombenentschärfung in Berlin-Marzahn müssen 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen

Seit 6 Uhr ist ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet

Die S7, die RB25 sowie mehrere Buslinien verkehren eingeschränkt

Auch Autofahrer müssen in dem Bereich mit Behinderungen rechnen

Berlin. Bei Bauarbeiten in Marzahn ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage mitteilte, soll sie an diesem Donnerstag gegen 12 Uhr entschärft werden. Die Polizei richtet für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle ein. Ab Donnerstagmorgen um 6 Uhr sei jeder und jede dort aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Betroffen seien rund 15.000 Menschen. Alle Infos zur Entschärfung im Live-Blog.

Betroffene, die einen Aufenthaltsort benötigen, können sich in folgende Schulen begeben:

Grundschule am Bürgerpark, Jan-Petersen-Straße 18 B

Victor-Klemperer-Kolleg Berlin, Martha Arendsee-Straße 15

Tagore Gymnasium, Sella-Hasse-Straße 25

Rudolf-Virchow-Oberschule, Glambecker Ring 90

Kerschensteiner Schule, Golliner Straße 2 (für Personen mit Hund)

Mobilitätseingeschränkte Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnung benötigen, können Hilfe über folgende vom Bezirk eingerichtete Telefonnummern anfordern: 0170/ 5633962 -0170/ 5644457 - 0170/ 5638991

Polizei holt immer noch Menschen aus Wohnungen

13.30 Uhr: Immer wieder ertönen Sirenen. Die Polizei klingelt weiterhin an Türen am Rande des Sperrgebietes, um die letzten Verbliebenen zu evakuieren. Vor allem ältere und gebrechliche Menschen begleiten die Beamten vereinzelt aus den Wohnungen.

Kritik an Organisation der Evakuierung

13.14 Uhr: Einige der Anwohner warten auch im direkten Umfeld des abgesperrten Gebietes. So auch Maria und ihre Familie, die seit dem Morgen an einem Imbiss nahe der Trusentaler Straße verweilen. Grund sind ihre Hunde Kicki und Bella. Die beiden dürfen nicht ohne weiteres mit in die Notunterkunft, sollten gesondert evakuiert werden, erzählt Luiza, Marias Schwester. Außerdem benötigte sie dafür den Hundepass, den sie in der Eile der Evakuierung am Morgen nicht hatte finden können. „Die Organisation ist schlimm, wir wurden nicht gut informiert“, findet Maria

Verzögerungen bei der Entschärfung

12.30 Uhr: Bisher ist erst ein Drittel der Betroffenen aus dem Sperrkreis evakuiert. Es kommt zu Verzögerungen bei der Bombenentschärfung.

Ruhige Lage im Sperrkreis

Foto: Miria Schaptke

12.25 Uhr: Flatterband und ein Polizeiwagen grenzen das Sperrgebiet ab. Es ist ruhig. Nur wenige Passanten sind rund um das wegen der Bombenentschärfung gesperrte Möbelhaus nahe der Märkischen Allee unterwegs. Vereinzelt kommen noch Personen aus dem abgesperrten Gebiet. So auch ein Anwohner, der auf dem Weg zu der nahegelegenen Wohnung seines Sohns aus Versehen in das gesperrte Gebiet geraten sei, wie er erzählt.

Jewdokija Drefahl fühlt jetzt noch mehr mit Geflüchteten

Foto: Miriam Schaptke

11.50 Uhr: Das Ehepaar Jewdokija und Dieter Drefahl wohnt in dem Sperrgebiet, das von dem Bombenfund betroffen ist und wartet in der Notunterkunft darauf wieder in ihre Wohnung zurückkehren zu können. Seit 1982 lebt die Ukrainerin in Deutschland, hat lange als Lehrerin gearbeitet. „Mein Mitgefühl mit all den Flüchtlingen ist heute noch größer geworden. Wir können heute nur einen Tag nicht nach Hause. Wie schwer es für Flüchtlinge sein muss, die für sehr lange Zeit von ihrem Zuhause weg müssen - das ist unvorstellbar, so schrecklich,“ sagt Jewdokija Drefahl.

Auf dem Weg in die Notunterkunft

11.47 Uhr: Die 31-Jährige Tanja wohnt mit ihrem Mann in dem Sperrgebiet und hat sich auf den Weg in die Notunterkunft an der Sporthalle in Marzahn gemacht. Sie selbst hätte gar nichts von dem Bombenfund mitbekommen. Sei früh zu Ergotherapie aufgebrochen. Ihr Mann hätte sie dann unterwegs informiert. „Dann konnte ich gar nicht mehr heim und hab mich gleich auf dem Weg in die nächste Notunterkunft gemacht“, berichtet sie. Nervös oder aufgeregt ist sie nicht, nur etwas nervig sei es. Ihr Mann wiederum ist tagsüber auf Arbeit. „Wenn er Glück hat, ist er von der Sperrung gar nicht betroffen.“

Vom Bombenfund völlig überrascht

11.30 Uhr: Eine der eingerichteten Notunterkünfte ist in der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark. Vor Ort hat die DRLG eine Betreuungsstelle aufgebaut, Kaffee gekocht und in der Turnhalle ein paar Spiele bereitgestellt. Knapp 20 Leute sind vor Ort und nehmen das Angebot in Anspruch. „Die Stimmung ist gut. Die Leute nehmen die Situation gelassen und hilfsbereit“, so Lutz Thormann, ein Katastrophenschutzhelfer DRLG. Seine Aufgabe sei es, die Menschen zu beruhigen, falls der Bombenfund emotional aufbringt, doch bis dato sei es noch gar nicht nötigen gewesen.

9.30 Uhr: 270 Kräfte der Polizei im Einsatz

Polizisten klingelten im Sperrgebiet an Türen.

Foto: dpa

Wegen der geplanten Bombenentschärfung haben am Donnerstagmorgen in Berlin-Marzahn die Vorbereitungen für die Evakuierung begonnen. Rund 270 Kräfte der Berliner Polizei seien dazu im Einsatz, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. In einem 500-Meter-Sperrkreis habe die Polizei damit begonnen, an Wohnungstüren zu klingeln und Anwohnerinnen und Anwohner auf die bevorstehende Aktion hinzuweisen. Zudem würden erste Absperrungen und Verkehrsumleitungen vorbereitet.