Jugend-Fahrrad-Werkstatt startet wieder in die neue Saison

Berlin. Nach der Winterpause ist es soweit: Am heutigen Sonnabend, 18. März, eröffnet der DRK-Kreisverband Berlin-Nordost e.V. um 14 Uhr wieder die Jugend-Fahrrad-Werkstatt am Murtzaner Ring 15 in Marzahn. In dem kleinen Holzhäuschen haben insbesondere Jugendliche und geflüchtete Menschen einen Raum, in dem sie gemeinsam an alten gespendeten oder eigenen Fahrrädern schrauben und sie reparieren können. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen mit der nötigen Fachexpertise denjenigen zur Seite, die im Reparieren noch nicht so fit sind.

„Die Werkstatt ist sehr begehrt bei Jung und Alt und viele Berlinerinnen und Berliner warten schon auf die Wiedereröffnung“, sagt Kati Avci vom geschäftsführenden Vorstand. In der Werkstatt wird nicht nur geschraubt, sie ist auch eine Begegnungsstätte. Dort kann sich auch die Nachbarschaft treffen und gemeinsam Zeit verbringen.

Werkstatt wurde in der Winterpause renoviert

Die Jugend-Fahrrad-Werkstatt, die in der Winterpause umfangreich renoviert und neu bestückt wurde, wird ehrenamtlich von den Jugendlichen im Verein organisiert und durchgeführt. Ein kleines Kontingent an Werkzeugen und Ersatzteilen gibt es vor Ort. Nebenbei kann die Fahrradstaffel der Sanitäter-Bereitschaft vom DRK-Verband Nordost in der Werkstatt ihre Fahrräder unterstellen und funktionstüchtig halten.

Im März startet der Reparaturbetrieb zunächst einmal in der Woche, immer freitags, 16 bis 18 Uhr. Nach Auskunft von Kati Avci sollen die Öffnungszeiten nach und nach ausgeweitet werden. Dafür sucht der Kreisverband aber noch ehrenamtliche Unterstützung, vor allem von Fachkräften, die sich mit dem Reparieren von Fahrrädern auskennen. Wer Interesse hat, kann eine E-Mail schreiben an: fahrradwerkstatt@drk-berlin-nordost.de.

( kla )