Auf der Stendaler Straße in Hellersdorf fuhr eine Tram einen Radfahrer an. Der musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfall Radfahrer angefahren: Schwerer Tramunfall in Hellersdorf

Berlin. Ein schwerer Unfall brachte den Straßenbahnverkehr am Freitagnachmittag in Hellersdorf zum Erliegen. Ein Radfahrer kollidierte an der Haltestelle Stendaler- und Quedlinburger Straße mit einer Tram und wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr brachte den Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher sagte. Über das Alter des Verletzten könne er keine Angaben machen. Der Tramfahrer erlitt einen Schock.

Die Feuerwehr wurde nach Auskunft des Sprechers um 16.47 Uhr alarmiert und rückte mit 40 Kräften sowie Rüstwagen und Kran an. Diese mussten jedoch nicht eingesetzt werden, da der Radfahrer und sein Fahrrad nicht unter dem Zug eingeklemmt waren. Die Linien M6 und M18 wurden nach dem Unfall zwischen dem Betriebshof Marzahn und der Riesaer Straße eingestellt. Zur Umfahrung werden die Buslinien X54, 195 und 197 empfohlen.

