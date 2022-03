Berliner Arche baut Angebote für junge Ukrainer auf

Schon in Friedenszeiten ist die Arche eine Institution für Kinder in Not. Nun, da Berlin mit der Ankunft Tausender junger Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine rechnen muss, hat die Organisation ihre Arbeit noch einmal deutlich ausgeweitet.

In der Zentrale der Arche in Hellersdorf an der Tangermünder Straße hat nun eine zentrale Koordinierungsstelle eröffnet, die unter der Rufnummer 992 88 88 00 Hilfe vermittelt. Außerdem wurde die angrenzende Turnhalle zur Drehscheibe für die Verteilung von Sachspenden umfunktioniert. Auch eine Essensausgabe für Kinder soll von hier aus erfolgen, teilte die Arche am Freitag mit. Wer die Angebote für ukrainische Flüchtlinge unterstützen will, kann sich hier als ehrenamtlicher Helfer melden. Dolmetscher, die sich in ukrainischer oder russischer Sprache verständigen können, sind derzeit besonders gefragt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundesweit bereiten sich alle Arche-Standorte darauf vor, Sachspenden an die Geflüchteten weiterzugeben. Benötigt werden aktuell besonders Kleidung – vor allem für Babys, Kinder und Frauen – sowie Decken, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, FFP2-Masken, Corona-Tests und auch gut erhaltene Spielsachen.

Die Aktivitäten der Arche beschränken sich während der Ukraine-Krise nicht nur auf Deutschland. Auch in Polen, wo aktuell die meisten Geflüchteten zuerst eintreffen, baut die Arche Warschau ihre Angebote deutlich aus. Eine erste Gruppe ukrainischer Kinder wird dort schon betreut. Eine Verstärkung des Teams an diesem Standort wurde nun veranlasst, weil sich die Situation weiter verschärfen dürfte. Auch ukrainischstämmige Familien in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnehmen, wenden sich verstärkt an die Organisation.