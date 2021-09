Schulsanierung Grundschule am Bürgerpark: Endlich Unterricht ohne Baulärm

Übergabe der sanierten Bereiche der Grundschule am Bürgerpark – Gregor Kempert, Senatsbildungsverwaltung, Juliane Witt, Sozialstadträtin, Manuela Schmidt, Vizepräsidentin Abgeordnetenhaus, und Bezirksschulstadtrat Gordon Lemm (v. l.) überreichen der Schulgemeinschaft einen Apfelbaum.

Nach über sechs Jahren wurde am Donnerstag in Marzahn-Hellersdorf die Sanierung der Grundschule am Bürgerpark offiziell abgeschlossen.