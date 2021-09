Interessante Veranstaltungen zu den Tagen der Stadtnatur

Allein in Marzahn-Hellersdorf finden 29 verschiedene Veranstaltungen zu Tieren und Pflanzen an den Tagen der Stadtnatur statt.

Berlin. Für die Tage der Stadtnatur am Sonnabend und Sonntag hat die Stiftung Naturschutz Berlin 29 Veranstaltungen in Marzahn-Hellersdorf im Programm. Ein paar Beispiele zeigen, wie vielfältig das Angebot an diesem Wochenende ist.

Das Umweltbildungszentrum im Kienbergpark veranstaltet am Sonnabend ab 14 Uhr eine Tour durch den Gemeinschaftsgarten sowie ab 16 Uhr einen Workshop zum Anlegen eines Waldgartens. Am Sonntag gibt das Zentrum ab 10.30 Uhr sowie ab 12.30 Uhr Einblicke in das Leben der kleinsten Erdmitbewohner.

Die Stadtnatur-Ranger Toni Becker und Caroline Thiem laden am Sonnabend ab 13 Uhr und ab 15.30 Uhr zu Führungen ein. Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der Freigeistschule, Elsenstraße 13. Vom Barnimhang geht es zu den Kaulsdorfer Seen. In der ackerbaulich geprägten Landschaft zeigen die beiden Besonderheiten von Flora und Fauna. In dem Gebiet sind unter anderen Feldlerchen, Feldhasen, Mohn und Kornblumen beheimatet. Am Sonntag sind die Stadtnatur-Ranger ab 13 Uhr am Wuhleteich. Hier geben sie Einblicke in das Leben von Bibern und Fröschen.

Die Wuhle im Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Foto: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin

Zu einer Radwanderung entlang der Wuhle zu den Marzahner Gärten erwartet der Bezirksverband Berlin Marzahn der Gartenfreunde e.V. sportliche Mitstreiter. Start ist am Sonnabend um 14 Uhr am S-Bahnhof Köpenick. Mit dem Fahrrad erkunden sie das malerische Wuhletal und begeben sich anschließend auf Stippvisite in verschiedene Kleingartenanlagen. Die Tour endet am S-Bahnhof Ahrensfelde.

Zu einem Blütenrausch-Rundgang im Bauerngarten mit Mini-Workshop zu Saatgutkugeln und Kräuteröl lädt am Sonnabend die Agrarbörse Ost ab 15 Uhr nach Alt Marzahn 19 ein. Dabei wird so manches Geheimnis für einen Grünen Daumen verraten. Im Bürgergarten Helle Oase, Tangermünder Straße 127-129, können am Sonnabend ab 15 Uhr Kinder ab sechs Jahren Pflanzkästen für die eigene Fensterbank oder den Balkon gestaltet. Das Naturschutzprojekt „GoNature“ verwendet nicht mehr genutzte Materialien wie alte Weinkisten, Holzbretter und Paletten. Am Ende des Tages wird vegetarisch und vegan gegrillt.

Die Agrarbörse Ost liegt direkt am alten Dorfanger in Marzahn-Hellersdorf.

Foto: Peer Hauschild

Der Imkerverein Wuhletal 1864 erwartet seine Besucher am Sonntag ab 10 Uhr zu geführten Kräuterspaziergängen im Bienengarten, Lichtenhainer Straße 14 in Hellersdorf. Dabei können die Teilnehmer viel Interessantes zu Natur und Umweltschutz erfahren. Es gibt eine Familienrally, wo die Jüngeren basteln und forschen können und natürlich den Honigbienen auf die Spur kommen. Im Bienenlehrgarten bieten die Imker geernteten Honig zum Kosten und Kaufen an, dazu viele andere Bienenprodukte.

Dass Hühner gut in eine Großstadt wie Berlin passen und wie man selbst einen Beitrag gegen Massentierhaltung leisten kann, zeigt Inka Seidel-Grothe. Die Grünen-Politikerin öffnet am Sonntag ab 16 Uhr in ihren Privatgarten in der Maratstraße 14, wo sie selbst Hühner hält.

Das komplette Programm des Langen Tags der Stadtnatur steht im Internet auf www.langertagderstadtnatur.de. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur per Anmeldung möglich.