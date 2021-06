Ohne Termin: In diesen Straßen wird geimpft

Nach Neukölln, Lichtenberg und Spandau gibt es nun auch Schwerpunktimpfungen in Marzahn-Hellersdorf. Vom 4.6. bis 6.6. gibt es jeden Tag eine gesonderte Einladung für Schwerpunkte, die durch die Wohnadressen nach Straßennamen unterschieden werden, informiert das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

Pro Tag stehen 800 Impfdosen, insgesamt also 2.400 von Moderna und Johnson und Johnson zur Verfügung. Mit Warteschlangen sei vor allem am Morgen zu rechnen und „leider auch damit, dass – je nach Nachfrage in den der Gebieten – auch Impfwillige nicht geimpft werden können“, so das Bezirksamt. Ein Verlegen auf einen anderen Tag sei aufgrund der sehr begrenzten Kapazitäten nicht vorgesehen.

Geimpft wird jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr in der Trainingshalle des Cabuwazi Marzahn am Otto-Rosenberg-Platz. Die dort ansässigen sozialen Träger, wie das Don-Bosco-Heim, Respekt Halt, Ehrenamtliche, das THW, das DRK, der Senat und das Bezirksamt sind mit insgesamt rund 100 Kräften pro Tag im Einsatz. Sie bauen das mobile Impfzentrum auf, sichern die Zugänge, impfen, klären auf, reinigen, kontrollieren Unterlagen, unterstützen, versorgen und betreuen die Wartenden und kümmern sich um alles, was am Tage an Aufgaben anfällt.

Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung, die Otto-Rosenberg-Straße wird zur Sicherung abgesperrt. Anreise und Zugang bitte nur über den S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße, so die Pressestelle.

Was muss ich mitbringen?

Einen Ausweis oder Reisepass mit einer Meldebescheinigung und den Impfpass. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden. Ebenso müssen die Erklärungen für Moderna und Johnson und Johnson vorher ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht werden. Geimpft werden nur die am jeweiligen Tag eingeladenen Straßen.

Freitag, 4. Juni, von 9:30 bis 17:30 Uhr

Bernburger Straße

Dessauer Straße

Geraer Ring

Greizer Straße

Köthener Straße

Merseburger Straße

Schwarzwurzelstraße

Klausdorfer Straße

Ludwigsfelder Straße

Mittenwalder Straße

Stephan-Born-Straße

Teupitzer Straße

Zossener Str.

Havelländer Ring

Kastanienallee

Alte Hellersdorfer Straße

Alt-Hellersdorf

Cottbusser Platz

Cottbusser Straße

Samstag, 5. Juni von 9:30 bis 17:30 Uhr

Janusz-Korczak-Straße

Quedlinburger Straße

Tangermünder Straße

Arneburger Straße

Hellersdorfer Promenade

Jerichower Straße

Naumburger Ring

Stendaler Straße

Zerbster Straße

Böhlener Straße

Eilenburger Straße

Gohliser Straße

Louis-Lewin-Straße

Oschatzer Ring

Schkeuditzer Straße

Schönburger Straße

Torgauer Straße

Weißenfelser Straße

Wurzener Straße

Sonntag, 6. Juni von 9:30 bis 17:30 Uhr

Döbelner Straße

Geithainer Straße

Hermsdorfer Straße

Jenaer Straße

Leisniger Straße

Mittweidaer Straße

Nossener Straße

Riesaer Straße

Roßweiner Ring

Waldheimer Straße

Adorfer Straße

Auerbacher Ring

Carola-Neher-Straße

Glauchauer Straße

Klingenthaler Straße

Maxie-Wander-Straße

Oelsnitzer Straße

Schneeberger Straße

Stollberger Straße

Erich-Kästner-Straße

Etkar-André-Straße

John-Heartfield-Straße

Neue Grottkauer Straße

Peter-Edel-Straße