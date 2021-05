Ateliers, Werkstätten und Galerien öffnen Türen

Tag der offenen Kunsträume findet am 13.6. in Marzahn statt. 36 Kulturorte machen mit.

Am 13.6. öffnen auch malende Künstler ihre Türen für Besucher in Marzahn. (Symbolfoto)

Zum sechsten Mal laden die Kunsträume in Marzahn-Hellersdorf am Sonntag - 13.6. - ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Zwischen 10 und 18 Uhr kann bei freiem Eintritt und unter Beachtung der dann aktuellen Hygienemaßnahmen, Kunst, Kultur und Austausch genossen und die kreativen Seiten des Bezirkes entdeckt werden.

Das sei in diesen Corona-Zeiten leider keine Selbstverständlichkeit. Doch bereits der im letzten Jahr durchgeführte Tag der Offenen Tür hat gezeigt, dass so ein Event auch unter Pandemiebedingungen sicher und mit viel Enthusiasmus stattfinden kann, informiert die Pressestelle des Bezirks Marzahn-Hellersdorf.

Ob im grünen Siedlungsgebiet oder in der urbanen Großsiedlung, 36 Kulturorte öffnen bereitwillig ihre Türen. Zum ersten Mal dabei sind die Senica Intensiv Studios auf dem Knorrgelände, der Maxie-Treff in Hellersdorf, das Haus der Kulturen in Marzahn, das Gartenatelier Hüttenrausch und Meves und die Filzwerkstatt Huhn Grünes im Siedlungsgebiet.

Jugendkunstschule „Lin Jaldati“ zog gerade ins Kulturforum um

Die Jugendkunstschule „Lin Jaldati“ zog gerade an einen neuen Standort in das frisch sanierte Kulturforum und im von ihr verlassenen Gebäude am Kummerower Ring etabliert sich nun eine neue Zweigstelle der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf.

Viele der Künstler und Künstlerinnen sind von Anfang mit dabei und bieten jedes Jahr aktuelle Kunst und anregende Gespräche im vertrauten Ambiente. Vorwiegend Malerei ist bei Christel Bachmann, Carola Malter, Ulrich Uffrecht und Armgard Röhl zu sehen, im Bildergarten Biesdorf dominiert die Grafik, Ursula Wünsch designt und baut Spielzeug aus Holz, Ingrid Gorrs Fotografien erinnern an Seelenlandschaften und bei rbb – Renate Bause-Bitterlich – gibt es neben ihren Bildern eigene Gedichte mit auf den Weg.

Haus Babylon lädt zur „Internationalen Straßenmal-Mitmachaktion“ ein

Das Haus Babylon lädt zur traditionellen „Internationalen Straßenmal-Mitmachaktion“ und auch im KulturGut kann man neben vielem anderen selber künstlerisch tätig werden. Gleich nebenan wird ab 13.30 Uhr im „Atelier für Musik und Darstellende Kunst“ die Live-Performance „Bruderzucker“ geboten. Ab 16.30 Uhr ist das „Papiertheater an der Oppermann“ wieder mit dabei.

Der Fachbereich Kultur steht im engen Kontakt mit allen Beteiligten und verfolgt die aktuellen Corona-Entwicklungen regelmäßig. Auf der Internetseite kann man sich tagesaktuell über die geltenden Regeln für den Besuch zu informieren.