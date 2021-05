Ohne Termin: Dreitägige Impf-Aktion am Rosenberg-Platz

Schwerpunktimpfungen gegen Covid-19 gibt es vom 4. bis 6. Juni in Marzahn am Otto-Rosenberg-Platz.

Eine Impf-Aktion gibt es in Marzahn am Rosenberg-Platz vom 4. bis 6.6. (Symbolfoto).

Berlin. Im Berliner Bezirk Marzahn finden am nächsten Wochenende Schwerpunktimpfungen gegen das Coronavirus statt. Die Impfungen gibt es vom 4. bis 6.6. in der Otto-Rosenberg-Straße 2, im Cabuwazi-Zirkuszelt, so informierte Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) am Mittwoch. Insgesamt 2400 Impfdosen werden von vier mobilen Impfteams an die Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Impf-Aktionen für die Bevölkerung in Kiezen mit besonders hohen Infektionszahlen gab es bereits in Neukölln und über Pfingsten im Nachbarbezirk Lichtenberg. Im Ortsteil Hohenschönhausen wurden 3000 Anwohner gepikt.

Die Marzahn-Hellersdorfer Stadträtin Juliane Witt (Die Linke) war an Pfingsten auch zugegen, um sich die Impf-Aktion einmal vor Ort anzuschauen, so berichtete das Berliner Abendblatt. In jedem Fall werde man in Marzahn-Hellersdorf die jeweiligen Impf-Zage den Bewohnern entsprechender Ortsteile zuordnen. So sollten die kürzer als in Hohenschönhausen gehalten werden. Und man werde die Leute weiter hinten in den Schlangen rechtzeitig darüber informieren, ob sie noch eine Chance auf eine Impfung am jeweiligen Tag hätten.

Welche Kiez-Anwohner sich nächstes Wochenende impfen lassen können, werden Bezirk und Senat noch bekannt geben. Genauso, welches Vakzin verimpft wird. In Lichtenberg waren es Johnson & Johnson sowie Moderna.

