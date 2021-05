Bezirksstadtrat Gordon Lemm ruft zur Unterstützung auf

Der Feriensommer ist ein berlinweit einmaliges Veranstaltungsformat. Jedes Jahr werden in den Schulferien in Marzahn-Hellersdorf Veranstaltungen für alle Kinder und Jugendlichen angeboten, die nicht vereisen können. Trotz der Corona-Pandemie plant das Bündnis für Kinder Marzahn-Hellersdorf (BfK) auch in diesem Jahr wieder einen „Feriensommer 2021“ zu organisieren.

Unter der Schirmherrschaft des Bezirksstadtrates für Schule, Sport, Jugend und Familie, Gordon Lemm, sollen auch dieses Jahr wieder so viele Veranstaltungen, wie etwa das Projekt „Feriensommerolympiade“ in Kooperation mit der Bildungseinrichtung Schlaufuchs stattfinden. Hierzu ist das Bündnis für Kinder Marzahn-Hellersdorf aktuell auf der Suche nach einer Finanzierung und Sponsoren.

Jugend-Bezirksstadtrat Lemm ruft zur Unterstützung des Feriensommers 2021 auf

Jugend-Bezirksstadtrat Gordon Lemm ruft zur Unterstützung des Feriensommers 2021 auf, um die Feriensommerolympiade auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen: „Auch in diesem Jahr wird es wieder für viele Familien nicht möglich sein in den Urlaub zu fahren. Dies ist vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie und der auch damit einhergehenden schwierigen finanziellen Situation.“ Damit alle Kinder im Bezirk trotzdem ereignisreiche und ausgelassene Ferien genießen könnten, sei jegliche Unterstützung zur Durchführung der „Feriensommerolympiade“ notwendig.

Das Bündnis für Kinder Marzahn-Hellersdorf finanziert sich ausschließlich über Spenden. Neben der Finanzierung der Jugendfreizeiteinrichtungen unterstützt das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf auch seit Jahren die Projekte, die im Rahmen des Bündnisses initiiert werden. Bereits seit 2004 sammelt das Bündnis Angebote von Jugendfreizeiteinrichtungen, Kinder-, Jugend- und Familienzentren, Sportvereinen und anderen Organisatorinnen und Organisatoren für die Sommerferien.

Spendenbeiträge können auf das folgende Spenden-Konto überwiesen werden:

BfK – Spendenkonto

Bezirkskasse Marzahn-Hellersdorf, 12591 Berlin

IBAN: DE441007080512890500

BIC: DEUTDED8110

Verwendungszweck: 0240 0002 37537 Kapitel 4710 Bündnis für Kinder