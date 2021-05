Astrazeneca Arzt in Marzahn impft jeden Tag ohne Termin

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat eine Prüfung des Impfstoffes des chinesischen Herstellers Sinovac eingeleitet. Zur Wirksamkeit des Vakzins CoronaVac gibt es unterschiedliche Angaben. des vaccins Sinopharm et Sinovac

Eine Arztpraxis in Marzahn verimpft jeden Tag 24 Dosen Astrazeneca, so lange der Vorrat an Impfstoff reicht. Einen Termin braucht man nicht.