Laura hat einen Stammzellspender gefunden

Die 33-jährige Mutter aus Mahlsdorf ist an Blutkrebs erkrankt. Nun besteht Hoffnung auf Genesung.

Gute Nachrichten aus Mahlsdorf: Laura hat einen passenden Stammzellspender gefunden und wurde bereits transplantiert. „Es war eine riesengroße Erleichterung, ein echtes Aufatmen“, sagt ihr Mann Stefan. Die 33-jährige Mutter aus Mahlsdorf ist vergangenes Jahr an Blutkrebs erkannt. Laut einer Mitteilung der DKMS ist es aktuell noch zu früh um sagen zu können, ob Lauras Körper die fremden Stammzellen annimmt, doch ihre Familie hofft, dass die 33-Jährige die schwierige Zeit nach der Transplantation so positiv wie möglich durchlebt, um im Frühling und Sommer wieder Zeit mit ihrem Sohn verbringen zu können.

Das Schicksal der jungen Familie - Sohn Luan kam erst vor einem halben Jahr zur Welt - hat viele Menschen aus der Region bewegt. 4242 Menschen folgten dem Aufruf zu helfen und haben sich ein Registrierungsset der DKMS nach Hause bestellt. „Es ist wunderschön, in solch einer Situation so viel Unterstützung und Anteilnahme von vielen lieben Menschen im direkten Umfeld, aber auch vielen fremden Menschen zu bekommen“, bedankt sich Stefan. Seine kleine Familie habe daraus viel Kraft geschöpft. Er freue sich darauf, seinem Sohn später einmal von „so vielen tollen Menschen in dieser großen Welt“ erzählen zu können. Die Richtlinien sehen vor, dass Spender und Patient sich erst zwei Jahre nach der Spende kennenlernen dürfen - während dieser Phase können sie jedoch anonym über die DKMS Kontakt aufnehmen. Laura und Stefan möchten gerne wissen, wer ihr die Chance auf eine Genesung geschenkt hat.

Laura hat ihren genetischen Zwilling gefunden - viele andere Patienten warten aber noch auf einen geeigneten Spender. Jeder, der sich registrieren möchte, kann das unter: www.dkms.de/lauras-leben tun. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56 Verwendungszweck: LPS 631