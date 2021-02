Ekker Energie unterstützt die Virtuelle Arche

Den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 12.550 Euro übergab Pressesprecher Robert Mosber (rechts) am 2. Februar in Berlin-Hellersdorf an Bernd Siggelkow (links), der das Kinder- und Jugendwerk Arche leitet.

Mit einer Spende in Höhe von 12550 Euro hat der Berliner Strom- und Gasanbieter Lekker Energie ein Projekt des Christlichen Kinder- und Jugendwerks Arche unterstützt. Den symbolischen Spendenscheck übergab Pressesprecher Robert Mosber am 2. Februar in Berlin-Hellersdorf an Bernd Siggelkow, der das Kinder- und Jugendwerk Arche leitet.

Die Virtuelle Arche soll Kinder aus sozial benachteiligten Familien dabei unterstützen, während der Pandemie den Anschluss in der Schule nicht zu verlieren. Oft fehlt den Schülern die digitale Infrastruktur, um erfolgreich am Homeschooling teilnehmen zu können. Die Virtuelle Arche organisiert für die Schüler Lernplattformen, digitale Nachhilfe und Lerncamps. Und auch Leih-Tablets, Smartphones und Router werden den Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Projekts zur Verfügung gestellt.

Die Lekker Energie GmbH spendete selbst 10 000 Euro und machte in Form einer digitalen Aktion auf das Projekt aufmerksam, wodurch zusätzlich 2550 Euro von weiteren Spendern dazukamen. „Wir freuen uns sehr, dass Lekker Energie in dieser schwierigen Zeit an die sozial benachteiligten Kinder denkt und uns dabei unterstützt, digitale Lernangebote für sie zu schaffen“, sagte Siggelkow bei der Spendenübergabe. Diese Unterstützung sei wichtig, da Schüler aus benachteiligten Familien ansonsten drohen, immer mehr abgehängt zu werden.

