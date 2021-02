Polizei Berlin: Neue Kino-Schießanlage in Marzahn-Hellersdorf

Berliner Polizisten üben bald in einem Schießkino

In einem hochmodernen Übungszentrum an der Cecilienstraße lernen Berliner Polizisten den sicheren Umgang mit ihren Dienstwaffen.

Die Berliner Polizei hat eine neue Schießanlage. Der Bau an der Cecilienstraße in Marzahn-Hellersdorf ist einer von mehreren, die nach dem Schießstandskandal in Auftrag gegeben wurden.