Streit um Brunnen: Soll er sprudeln oder nicht?

Der Brunnen an der Liebensteiner Straße soll nach aktuellem Stand nicht wieder in Betrieb gehen.

Berlin.

In einem Punkt sind sich alle einig: Die Liebensteiner Straße im Norden des Bezirks Marzahn-Hellersdorf soll eine Aufwertung erfahren, und das möglichst bald. Problematisch ist die Fläche rund um den Norma – obwohl viele der Einwohner sich täglich hier aufhalten, ist das Areal nicht gerade ansprechend gestaltet. Und dann gibt es, schräg dahinter und von den Bürgern aktuell kaum beachtet, noch diesen Keramiksitzbrunnen aus DDR-Zeiten.

Ursprünglich befanden sich in dem runden, niedrigen Becken mal drei Wasserfontänen – doch jetzt ist er stillgelegt. Eine Anfrage bei der zuständigen Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic (CDU) hatte ergeben, dass der Brunnen nicht wieder in Betrieb gehen soll. Björn Tielebein, Franktionsvorsitzender der Linken, vermutet, dass hinter dieser Entscheidung auch finanzielle Gründe stehen könnten: „Der Betrieb ist relativ teuer und der Bezirk ist froh, wenn er sich einer Brunnenanlage entledigen kann.“ Zumindest der Norma soll aber umgebaut werden, eine Genehmigung liegt bereits vor – und man könnte diese Gelegenheit doch nutzen, um das ganze Wohnumfeld aufzuwerten. Einen entsprechenden Antrag, der nun durch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen wurde, hat die Linksfraktion gestellt, SPD und Grüne haben sich diesem angeschlossen.

Noch nicht entschieden, ob der Brunnen wieder sprudelt







Bezüglich des Brunnens wurde der Antrag jedoch insoweit abgeändert, dass dieser sinnvoll in die Umgestaltung integriert werden sollte – es ist also nicht entschieden, dass er wieder sprudeln wird. „Ich werde dem Vorschlag der Linksfraktion, den Brunnen wieder in Betrieb zu nehmen, nicht folgen“, sagt Zivkovic. Denn: „Dies wäre kontraproduktiv, wenn es darum geht, das Problem der Lärmbelästigung an diesem Ort in den Griff zu bekommen.“

Bürger hatten sich jüngst in Form einer Unterschriftenaktion über Lärm an diesem Platz beschwert und das Bezirksamt dazu aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Rings um den Norma herum stehen Plattenbauten – ganz gleich, was dort geschieht, der Widerhall ist enorm. „Es stellt sich halt die Frage, wer an diesem Ort einen Brunnen nutzt“, sagt Zivkovic. Natürlich wäre es schön, wenn Kinder im Sommer tagsüber an einem Brunnen spielen könnten – doch in den Abendstunden würden sich dann voraussichtlich auch Jugendliche dort versammeln, nicht unbedingt in stiller Einkehr, vermutet die Bezirksstadträtin für Wirtschaft, Straßen und Grünflächen. Man sei aktuell auf der Suche nach Mitteln, um den Ort auch dahingehend umzugestalten, dass die Lärmbelästigungen abnehmen.



Für Kathy und Chayenne (Namen von der Redaktion geändert), beide 16 Jahre alt, scheint der Brunnen keine große Rolle zu spielen. „Ja, ich kenne nur den da drüben, da ist aber kein Wasser drin“, sagt Chayenne. Im Grunde scheinen sich die Jugendlichen schon wohl zu fühlen in „ihrer“ Liebensteiner Straße, sie stehen vor dem Norma und erzählen gerne aus ihrem Alltag als Anwohner. Der Probleme, die es in ihrer Nachbarschaft gibt, und des daraus resultierenden schlechten Images der ganzen Straße, sind sich die beiden bewusst. „Es gibt schon fragwürdige Menschen in der Umgebung, oft hört man nachts laute Musik und alkoholisierte Menschen“, sagt Kathy.

Sie und ihre Freundin wissen, dass sich abends oft Leute vor dem Discounter Norma treffen, um dort Alkohol zu trinken und finden es gleichzeitig schade, dass es für die Jugendlichen, die hier wohnen, keine richtigen Aufenthaltsräume gibt. Dass der Brunnen schrägt hinter der Kaufhalle zu einem geeigneten Ort für die beiden Schülerinnen werden könnte, ist nur schwer vorstellbar.