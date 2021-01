Marzahn-Hellersdorf Besucherrekord in den Gärten der Welt

Ausflüge ins Freie haben während der Pandemie an Beliebtheit gewonnen –

das belegen auch aktuelle Zahlen der Grün GmbH. In die Gärten der Welt

kamen vergangenes Jahr 700 000 Besucher, das sind rund 2 Prozent mehr

als im Jahr 2019. Nur im Jahr 2017 zur Internationalen Gartenschau und

im Jahr 2014 hatten noch mehr Leute den Park in Marzahn-Hellersdorf

besucht.

Das sind erfreuliche Zahlen – insbesondere vor dem Hintergrund,

dass etwa 90 Prozent der mittleren und größeren Veranstaltungen

pandemiebedingt abgesagt werden mussten, darunter auch das

Kirschblütenfest, die Berliner Highlandgames und Dr. Motte`s Birthday

Celebration 2X30. Durch die Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie

kamen deutlich weniger Touristen aus dem In- und Ausland, dafür haben

sich die Gärten der Welt unter den Bürgern aus der Hauptstadt jedoch als

Ausflugsziel bewährt. Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten betrafen

auch sie und so verbrachten viele die Sommertage in dem Park.

Neu: Der Spielplatz „Konrad in den Blumenwipfeln“ und der Jüdischer

Garten

Da die Pandemie noch andauert, stehen die Chancen gut, dass sich der

positive Trend im Jahr 2021 fortsetzt und die Grün GmbH plant bereits

einige Veranstaltungen in den Gärten der Welt, unter anderem das

Kirschblütenfest und das Sommerkino. Aktuell ist aufgrund der Pandemie

noch nicht klar, ob und welche Veranstaltungen stattfinden können, die

Öffentlichkeit soll jedoch laut einer Mitteilung der Grün GmbH

rechtzeitig darüber informiert werden.

Für den Fall, dass es mit den

Veranstaltungen nichts wird, lohnt sich ein Ausflug auch, um die

baulichen Veränderungen zu betrachten: Um noch familienfreundlicher zu

werden, wird in den Gärten der Welt aktuell der 800 Quadratmeter große

Spielplatz „Konrad in den Blumenwipfeln“ gebaut, im Frühjahr sollen die

Arbeiten abgeschlossen sein. Der Spielplatz ist, analog zu den bereits

bestehenden Spielangeboten in den Gärten der Welt und im Kienbergpark,

von Erich Kästners Klassiker „Der 35. Mai“ inspiriert.

Im Frühling soll zudem der 2000 Quadratmeter messende Jüdische Garten

eröffnen, wodurch dann auch alle drei monotheistische Religionen

abgebildet wären – einen christlichen und einen orientalischen Gärten

gibt es bereits – neben acht weiteren Gärten, die eine breite kulturelle

Vielfalt präsentieren. Nutz- und Zierpflanzen sollen erforscht und

angebaut werden und zwei Pavillons sollen die Gäste dazu einladen –

während der Pandemie mit Abstand – sich auszuruhen und miteinander ins

Gespräch zu kommen. Die Grün GmbH plant Veranstaltungen, in denen die

Besucher sich über die jüdische Kultur informieren können.

Mehr Informationen unter: gaertenderwelt.de