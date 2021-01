Homeschooling: Schüler wünschen mehr Kontakt zu den Lehrern

Ein Schüler löst am Computer in seinem Zuhause seine Schulaufgaben.

Berlin. Der Bezirkselternausschuss der Schulen in Marzahn-Hellersdorf hat eine Umfrage darüber gemacht, wie das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) läuft. 45 Elternvertreter schätzen darin ein, wie die Schüler an ihren Schulen mit dem angeleiteten Lernen zu Hause zurechtkommen. Das Ergebnis ist bedrückend: 40 Prozent sind der Meinung, dass es „gut“ lauft, 44 Prozent gaben an, dass es „gerade noch so“ funktioniere und 16 Prozent gaben an, dass das schulisch angeleitete Lernen zu Hause schlecht funktioniere.