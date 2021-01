Erwachsene lernen den Beruf des Erziehers kennen

Berlin. Die Pandemie veranlasst viele Menschen, sich beruflich neu zu orientieren. Erwachsene, die gerne mit Kindern arbeiten möchten, erhalten beim Berufsorientierungsprojekt „Bildungsmittler“, das am 5. Februar in Marzahn-Hellersdorf startet, einen Einblick in den Berufsalltag an Kindergärten und Schulen. Mitmachen kann jeder, der in Berlin wohnt, mindestens 25 Jahre alt und nicht erwerbstätig ist.

Das Projekt beinhaltet Seminare, Workshops und ein achtwöchiges Praktikum. Die Bedingungen in der Pandemie werden berücksichtigt: Der theoretische Teil wird online stattfinden. Da jedoch auch in der aktuellen Situation nach wie vor ein Mangel an Erziehern herrscht, kann der praktische Teil gegebenenfalls – je nach Einrichtung – vor Ort stattfinden: „Es gibt auch Kindergärten, die während der Notbetreuung Praktikanten nehmen“, sagt Eva-Maria Thürauf, die das Projekt leitet.

Um teilzunehmen, sind keine Vorerfahrungen in der Arbeit mit Kindern erforderlich. „Manche haben noch nie mit Kindern gearbeitet und es sich auch ganz anders vor als es dann ist“, sagt Thürauf. So ging es auch Doreen Klensky aus Marzahn-Hellersdorf, die im letzten Jahr teilnahm. Als sie zu Beginn der Pandemie ihren Arbeitspatz als Bürokauffrau verlor, ermutigte ihre Familie die 48-Jährige dazu, sich beim Projekt anzumelden. Den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, hatte sie schon lange gehegt. Als ihr Praktikum im Kindergarten begann, war Klensky zunächst unangenehm überrascht von der Lautstärke in der Einrichtung. „Ich war einige Zeit hin- und hergerissen, als ich mich dann aber zu 100 Prozent für die Ausbildung entschieden hatte, fiel mir auf einmal auch die Arbeit mit den Kindern leichter“, sagt die 48-Jährige. Inzwischen macht sie eine berufsbegleitende Ausbildung bei einem privaten Kindergartenträger.

In Marzahn-Hellersdorf beteiligen sich 14 Kindergärten und zwei Schulen am Projekt. Die Praktika können jedoch auch in anderen Einrichtungen absolviert werden. „Es gibt zum Beispiel auch eine Gemeinschaftsunterkunft, in der es eine Kinderbetreuung gibt“, sagt Thürauf. Die Mitarbeiter des Projektes helfen bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz und unterstützen, wenn es um die Beantragung notwendiger Unterlagen wie die rote Karte oder das erweiterte Führungszeugnis geht.

„Die Teilnehmer stehen mit beiden Beinen im Leben“

In der Vergangenheit haben meist etwa ein Duzend Personen teilgenommen. „Das ist eine ganz gute Zahl“, sagt Thürauf: „Wenn es diesmal mehr sein sollten, ist das für uns aber auch kein Problem.“ Die Teilnehmer verfügen über ganz unterschiedliche Lebensläufe. Manche kommen aus anderen Bereichen und wünschen sich einen zweiten Berufsweg. Und: „Das Angebot richtet sich auch an Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung“, sagt Thürauf. Leute, die mehrere Sprachen sprechen, können dies bei der Arbeit mit Kindern häufig zu deren Vorteil nutzen. Auch ältere Teilnehmer, die vor der Rente gerne mit Kindern arbeiten möchten, sind oft vertreten. Eine positive Eigenschaft bringen sie häufig mit: „Unsere Teilnehmer sind Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen“, sagt Thürauf.

Die Projektleiterin kennt die Partner-Kitas und Schulen persönlich und erhält oft positive Rückmeldungen. Im Gegensatz zu Schülern, die oft in Kindergärten ein Berufspraktikum absolvieren, verfügen die erwachsenen Praktikanten über eine gewisse Lebens- und oft auch Arbeitserfahrung, wovon alle Beteiligten profitieren.

Im Anschluss an das Projekt erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und das Team unterstützt sie auf Wunsch bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Und auch, wenn noch nicht alle Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllt sind, suchen wir nach einem Lösungsweg“, verspricht Thürauf.

Neue Partner sind willkommen

Da Kindergärten und Schulen aktuell durch die Pandemie viel zu tun haben, halte sie sich momentan etwas zurück damit, das Projekt vorzustellen. Neue Einrichtungen, die Partner werden möchten, können sich jedoch an die Projektleiterin wenden. Für Leute, die gerne am Projekt teilnehmen möchten, findet jeden Mittwoch um 12 Uhr eine Orientierungskonferenz auf Zoom statt.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.

Informationen über das Projekt gibt es auf der Homepage, telefonisch unter 0151 654 774 86 oder per E-Mail: sozialeprojekte@wortlaut.de