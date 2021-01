Oberschulen des Bezirks präsentieren sich online

Der Übergang von der Grund- in die Oberschule stellt einen bedeutenden Schritt für Kinder dar. Viele Eltern stehen aktuell vor der Wahl zwischen unterschiedlichen Schularten und Schulen. Normalerweise bieten die Oberschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf einen Tag der offenen Tür an, an welchem Kinder und Eltern die Einrichtungen vor Ort kennenlernen können. Dieses Jahr fallen diese Veranstaltungen pandemiebedingt aus.

Die Anmeldungen müssen trotzdem im Februar abgegeben werden – für die Fünftklässler bis zum 12. Februar und für die Siebtklässler bis zum 24. Februar. Um Eltern und Schülern die Auswahl zu erleichtern, hat der Bildungsverbund, eine Kooperation zwischen den Schulen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf und der Agentur Schlaufuchs, auf der Internetseite www.bildungslandschaft.de eine Rubrik geschaffen, auf der sich alle 18 Oberschulen im Bezirk vorstellen. „Unser Ziel ist es, den Eltern und Kindern einen multimedialen, persönlicheren Einblick in die Schulen zu bieten“, sagt Alexander Möller, Geschäftsführer der Agentur Schlaufuchs Berlin.

Die Internetseite bietet einen Überblick über die Schularten, die es in Marzahn-Hellersdorf gibt: Es gibt neun integrierte Sekundarschulen, drei Gemeinschaftsschulen und fünf Gymnasien. Das Barnim-Gymnasium befindet sich genau an der Bezirksgrenze und wurde auch in das Programm aufgenommen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Schulnamen erhält der Besucher dann einen Einblick in den Alltag an der jeweiligen Einrichtung: Es gibt Audioaufnahmen und Videos, in denen die Schulleiter ihre Schule vorstellen.

Fotos, Videos und Infos auch zu Arbeitsgemeinschaften

Die Eltern erfahren nicht nur, welche Bildungsabschlüsse es an der jeweiligen Schule gibt, sondern auch, was das Schulleben ausmacht und was für Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Schüler der siebten Klassen erzählen, was sie an ihrer Schule schätzen und was ihnen nicht gefällt. Ergänzt werden die Interviews mit Zahlen und Fakten über die Schulen. Fotos geben einen Eindruck von den Räumlichkeiten – die Schulen zeigen neben den ihrer Meinung nach drei schönsten Orten auch einen Ort, den sie eigentlich „gerne verstecken würden“. Die Beiträge sind in Film, Bild und Ton kreativ aufgearbeitet – Langweile dürfte bei der Suche nach der richtigen Oberschule also nicht aufkommen.

Um herauszufinden, welche Kriterien bei der Schulwahl für Eltern eine Rolle spielen, tauschte sich der Bildungsdienstleister Schlaufuchs eng mit den Elternausschüssen aus. „Die Tatsache, dass die Schulen aktuell nicht besucht werden können, erschwert den Eltern die Entscheidung natürlich“, sagt Landeselternsprecher Norman Heise. Das Onlineangebot sei ein Versuch, die nun fehlenden Tage der offenen Tür etwas zu kompensieren. Mit einem authentischen Ergebnis: „Gerade die Schüler gehen in den Befragungen sehr ehrlich mit ihren Schulen zu Gericht“, findet Heise. Er selbst sucht aktuell für eins seiner Kinder eine geeignete Schule im Bezirk und empfiehlt, die Kinder bei der Wahl mit einzubeziehen. „Wenn ein Kind eine Schule betritt und sich sofort unwohl fühlt, ist es vielleicht nicht die richtige“. Neben objektiven Kriterien sollte also auch das Bauchgefühl eine Rolle spielen.

Tipps für die richtige Strategie bei der Anmeldung

Gordon Lemm, Bezirksstadtrat für Schule, Sport, Jugend und Familie, empfiehlt den Eltern, die sich als Erstwunsch eine der beliebteren Schulen ausgesucht haben, als Zweit- und Drittwunsch nicht unbedingt auch noch Schulen anzugeben, die übernachgefragt sind – da sonst die Gefahr besteht, auf keine der drei in der Anmeldung angegebenen Wunschschulen zu kommen. Aktuell besucht ein Teil der Schüler auch Oberschulen im Randbezirk, was man durch den Bau von neuen Oberschulen in den kommenden Jahren ändern will: „Unser Ziel ist es, für jeden Grundschüler im Bezirk einen Oberschulplatz bereithalten zu können.“ Nichtsdestotrotz haben in den vergangenen zwei Jahren all diejenigen, die einen Oberschulplatz im Bezirk wollten, auch bekommen.

Und wer nicht auf Anhieb einen Platz an einer der Wunschschulen erhält, sollte nicht verzagen. Manchmal lohnt sich eine direkte Rückfrage bei der Schule: „Manchmal springen Schüler ja auch wieder ab“, sagt Heise.

Die Schulen werden hier vorgestellt: https://bildungslandschaft.berlin/oberschulen/