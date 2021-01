Mit dem VBB-Kombiticket in die Seilbahn

Linken-Politiker will Seilbahn zwischen Marzahn und Hellersdorf in ÖPNV integrieren und so Anreiz für Verzicht aufs Auto schaffen.

Berlin. Die Seilbahn zwischen Marzahn und Hellersdorf soll in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) integriert und durch ein Kombiticket des Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg (VBB) nutzbar werden. So fordert es Kristian Ronneburg (Linke). Die Seilbahn wird überwiegend von Ausflüglern genutzt, die mit den Gondeln vom U-Bahnhof Kienberg die Gärten der Welt erreichen wollen.

Ronneburg hofft, den Umstieg von der U-Bahn in die Seilbahn durch ein Kombiticket in Zukunft noch hürdenloser gestalten zu können: „Für Besucher könnte ein Kombiticket einen Anreiz geben, ganz auf das Auto zu verzichten und nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, hofft der Politiker. Und auch Anwohner könnten profitieren: Aktuell kostet ein Jahresticket für die Seilbahn für einen Erwachsenen 26 Euro beziehungsweise 16 Euro ermäßigt pro Monat.

Bund übernimmt die Marktüberwachung

Anlass für Ronneburgs Forderung ist, dass der Senat die Änderung des Landesseilbahngesetzes zur Beschlussfassung an das Berliner Abgeordnetenhaus überstellt hat. Es soll an die Europäische Seilbahnverordnung und das Planungsbeschleunigungsgesetz angepasst werden. Neu ist, dass die Marktüberwachung nun der Bund übernimmt, wohingegen Genehmigungen und Betrieb der Seilbahnen weiter in der Verantwortung der Länder liegen – auf den Betrieb der Seilbahn in Marzahn-Hellersdorf im Speziellen wirkt sich diese Änderung aber nicht aus. Der Vorschlag, die Seilbahn in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren, werde von vielen Bürgern aus dem Bezirk unterstützt, sagt Ronneburg.

Gebaut wurde die Seilbahn 2017 im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung. Die Seilbahn galt als eine der Attraktionen der Ausstellung. Die Leitner AG hatte die Seilbahn für 14 Millionen Euro gebaut und bis ins Jahr 2020 betrieben. Das auf Seilbahnen spezialisierte Unternehmen bleibt für den technischen Betrieb verantwortlich, den kaufmännischen Betrieb hat kürzlich die Grün Berlin GmbH übernommen, die auch die Gärten der Welt betreibt.