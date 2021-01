Für ein schnelles Geschäft - neue öffentliche Toiletten

Die neue öffentliche Toilette in Marzahn in der Quedlinburger Straße.

Wer kennt das Problem nicht – man ist in der Stadt unterwegs und benötigt eine Toilette. Diese sind jedoch in vielen Bezirken rar gesät, sodass nur zwei Möglichkeiten bleiben: Entweder in einem Restaurant oder Laden freundlich nachzufragen oder die Angelegenheit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben – beides ist nicht sonderlich befriedigend. Und während des Lockdowns gestaltet sich die Suche nach einer öffentlichen Toilette noch schwieriger, da viele Restaurants und Läden ja geschlossen haben.

Die rot-rot-grüne Koalition hat ein neues Berliner Toilettenkonzept erarbeitet, um die Versorgung mit öffentlichen Toiletten qualitativ und quantitativ zu verbessern. Und in Marzahn-Hellersdorf sieht die Lage bereits besser aus: Die vorhandenen Toiletten wurden erneuert und ein neuer Standort für eine öffentliche Toilette geschaffen, in der Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf. Um das Angebot auch quantitativ zu verbessern, wurden in ganz Marzahn-Hellersdorf insgesamt sieben Standorte für neue Toiletten vorgeschlagen – allerdings nur zwei als aktuell realisierbar eingeschätzt.

Zwei neue öffentliche Toiletten im Bezirk

Realisiert werden kann sowohl eine öffentliche Toilette am Bahnhof Mahlsdorf als auch am Wilhelmplatz/Heinrich-Grüber-Platz in Kaulsdorf. Als nicht realisierbar werden die Standorte am Wiesenpark, S-Bhf. Raoul-Wallenberg-Str., Chemnitzer Str./Jägerstr., Märkische Allee/S-Bhf. Poelchaustr. und U-Bhf. Hönow/Böhlener Str. bewertet. „Auch eine Toilette gilt als Bauvorhaben und muss dementsprechend zuerst genehmigt werden“, erklärt Frank Petersen, Pressesprecher des Bezirksamts Marzahn Hellersdorf. Und wenn es darum geht zu klären, wo ein geeigneter Standort sein könnte, sind viele Stellen beteiligt – je nachdem, ob es sich um privates oder öffentliches Gelände handelt. Das Thema sei jedoch heikel, bewege die Bürger – insbesondere für Ältere sei hier eine gute Infrastruktur wichtig.

Kristian Ronneburg (Linke) drängt darauf, die Entwicklung weiter voranzutreiben: „Die Tatsache, dass fünf Standorte als nicht geeignet eingestuft werden und Ersatzstandorte weiter offen sind, ist bedenklich“. Nun gelte es, möglichst schnell alternative Standorte zu finden, die realisiert werden könnten, denn: „Es wäre schade, wenn andere Bezirke zuerst mit öffentlichen Toiletten versorgt würden, nur weil wir zu spät neue Standorte vorschlagen“. Bei der Suche nach geeigneten Standorten werden die Bürger von der Verwaltung mit einbezogen. „Die Anwohner am Wilhelmplatz haben zum Beispiel lange eine öffentliche Toilette gefordert, da sie sich oft belästigt fühlten von Leuten, die in der Öffentlichkeit machten“, so Ronneburg. An Orten mit einer hohen Besucherfrequenz sei der Bedarf groß, zweifelsohne bieten sich Bahnhöfe als Standorte für öffentliche Toiletten an.

Öffentliche Toilette: Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Doch um so ein Häuschen aufzubauen, müssen auch technisch einige Voraussetzungen erfüllt sein, es werden etwa ein Wasser-, ein Abwasser -und ein Stromanschluss benötigt. Die Berliner Firma Wall GmbH hat erneut den Auftrag von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erhalten. Einen Unterschied gibt es jedoch: Bis zum Jahr 2018 wurden die Toiletten über Außenwerbung finanziert, inzwischen erhält das Unternehmen ein Entgelt dafür. Für den Nutzer dürfte dies jedoch wohl keinen großen Unterschied machen. Der neue Vertrag sieht jedoch laut einer Pressemitteilung des Senats neue Qualitätsstandards für den Betrieb, insbesondere die Reinigung und Instandhaltung, der neuen Berliner Toilette vor. Eine App soll in Zukunft aufzeigen, wo sich die öffentlichen Toiletten befinden und es ermöglichen, digital zu bezahlen – nicht nur während der Pandemie ist dies wohl eine gute Sache.