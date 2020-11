Marzahn-Hellersdorf ist erste deutsche Diabetes-Partnerstadt

Berlin. Marzahn-Hellersdorf will führend in der Bekämpfung von Diabetes werden. Der Bezirk ist nämlich die erste deutsche Partnerstadt des „Cities Changing Diabetes (CCD)“-Programms . 30 Städte sind bereits Teil der internationalen Initiative von Novo Nordisk, einem dänischen Pharmazieunternehmen, das sich auf den Diabetessektor spezialisiert hat. Erklärtes Ziel des Programms ist die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen in Städten, sodass sie seltener Diabetes entwickeln.

Eine umfassende Beratung für Patienten, Förderung von Sport und Bewegung sowie eine bessere ärztliche Versorgung soll Städter weltweit zu einem gesünderen Lebensstil bewegen. „Neben Maßnahmen zur Diabetes-Prävention müssen wir uns auch damit beschäftigen, die lokale Versorgungsqualität und die Versorgungsstrukturen zu verbessern“, sagt Tobias Gemmel, Senior Direktor External Affairs bei Novo Nordisk. Denn gerade in Marzahn-Hellersdorf ist die ärztliche Versorgung mancherorts verbesserungswürdig. Trotz Bevölkerungszuwachs stagniert die Zahl an Ärzten im Bezirk. Mehr als ein Drittel aller Mediziner in Marzahn-Hellersdorf tritt zudem in den nächsten Jahren in den Ruhestand ein.

Marzahn-Hellersdorf altert und die Diabetes-Zahlen steigen

Die Altersstruktur ist auch ein Grund, weswegen der Bezirk dem Programm beigetreten ist; Marzahn-Hellersdorf wird immer älter. Aufgrund des demografischen Wandels sei die Teilnahme eine „interessante Herausforderung“, sagte Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) in der letzten Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Überhaupt sei das Risiko, an Diabetes zu erkranken, in der Stadt um 40 Prozent höher als auf dem Land, heißt es von Seiten Novo Nordisks.

Und auch die wirtschaftliche Kraft einer Kommune sei für die Gesundheit entscheidend. „Für einen Teil der Bevölkerung gibt es Nachteile beim Zugang zu Gesundheits- und Präventionsangeboten, Grund dafür ist zum Beispiel ein geringeres Einkommen“, so Pohle. Von der Teilnahme am CCD-Programm erhofft sie sich eine generelle Verbesserung der Gesundheit der Bezirksbewohner. „Gerade in der Coronapandemie merkt man, dass vorgeschädigte Menschen besonders betroffen sind“, sagt sie. Die Diabetes-Prävention könne dazu beitragen, dass Menschen gesünder alt werden können.

Bezirk steuert mit Bewegungsaktionen gegen

Der Bezirk verfügt dabei bereits über eigene Gesundheitsstrategien, die vor allem im Bereich Kindergesundheit und Gesundheit im Alter greifen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks. So wurden mit der Aktion #gehtdoch – „Die Bewegung für mehr Bewegung“ individuelle Bewegungsformen gefördert; gerade während der Pandemie leidet nämlich die körperliche Fitness von vielen Menschen. Ziel der Aktion war es, möglichst viele Bewegungsminuten und Kilometer zu sammeln.

Dass Diabetes in Deutschland ein wachsendes Problem ist, zeigen die Zahlen. Aktuell sind mehr als sieben Millionen Menschen von Diabetes betroffen. Im Vergleich zu 1998 liegt die Zahl damit um etwa 24 Prozent höher. Bei über 90 Prozent der Betroffenen liegt dabei Diabetes Typ 2 vor, der maßgeblich von der Lebensführung abhängt.