Gutshaus Mahlsdorf in Berlin: Vom Nachttopf bis zum Pianola

An die Rückseite des Gutshauses Mahlsdorf schließt ein riesiger Park an.

Berlin. Die Hurenstube ist geschlossen. Corona­bedingt – zu klein für Besucher. Das ist sehr schade, weil dieses winzige ­Zimmer mit nur einem Bett gerade in seiner Schlichtheit (und auch seiner ­Bestimmung wegen) zu den Höhepunkten des Gründerzeit­museums gehört. Die Hurenstube ist Teil der „Mulackritze“, jener legendären Gaststätte in der Mulackstraße 15 im Scheunenviertel, in der Marlene Dietrich, Heinrich Zille und auch diverse Unterweltler verkehrt haben sollen. Und natürlich war es Charlotte von Mahlsdorf, die die Inneneinrichtung dieses zwielichtigen, 1951 geschlossenen Etablissements vollständig rettete und im Keller des Gutshauses Mahlsdorf wieder aufbaute – inklusive ­Hurenstube. Hier steht nun der originale Tresen mit Gläsern, Vitrine und Schildern, wie das Publikum sich zu verhalten hat, etwa „Tanzen verboten“ oder „Kaffee zu jeder Tageszeit“.