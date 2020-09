Mutter und Tochter in Marzahn getötet – Prozess beginnt

Kriminaltechnik vor dem Haus an der Wörlitzer Straße in Marzahn.

Berlin. Selten hat Berlin ein Verbrechen so schockiert. Am 29. Februar dieses Jahres soll Ali H. seine Nachbarin und ihre Tochter erstochen haben, um in ihrer Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen. Nun startet vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen ihn. Ali H. wird Mord und versuchter schwerer Raub mit Todesfolge zur Last gelegt. Zunächst sind neun Verhandlungstage angesetzt.

Mutter (23) und Tochter (9) lagen damals tot in der Wohnung eines Plattenbaus an der Wörlitzer Straße. Entdeckt wurden die Leichen vom Ehemann und Vater. Die B.Z. berichtete, dass der Mann die Polizei und einen Schlüsseldienst alarmieren musste, weil er nach der Arbeit nicht in die Wohnung kam. Frau und Tochter seien zudem seit Stunden nicht zu erreichen gewesen. Ein Schlüssel soll abgebrochen von innen im Schlüsselloch gesteckt haben. Der Verdacht: Der Täter muss den Schlüssel abgebrochen und die Wohnungstür zugezogen haben.

In der Wohnung selbst offenbarte sich dann das ganze Drama. Mutter und Tochter lagen in einer Blutlache. Der Täter soll zudem einen Feuerlöscher entleert und so versucht haben, seine Spuren zu verwischen. Die 4. Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Angeklagter soll mit Familie befreundet gewesen sein

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten damals eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt, um an weitere Hinweise zu kommen. Die Ermittler wollten damals unter anderem wissen, wer Personen beobachtet habe, die einen oder mehrere Feuerlöscher mit sich führten oder wo Feuerlöscher gestohlen oder gefunden worden sind.

Schließlich geriet der Nachbar ins Visier der Ermittler. Wie später bekannt wurde, soll er am Tattag dem verzweifelten Vater sogar noch geraten haben, die Polizei zu rufen, als dieser nicht in die Wohnung kam. Ali H. soll mit der Familie sogar befreundet gewesen sein.

Die Staatsanwalt ist davon überzeugt, dass Ali H., der in Untersuchungshaft sitzt, der Täter ist. Er vermutete bei der Familie offenbar eine größere Summe Geld. Er soll erst die Mutter und anschließend auch die neunjährige Tochter getötet haben. Die Tochter musste wahrscheinlich sterben, weil der Mörder seine Suche nach Wertgegenständen fortsetzen und seine Identifizierung verhindern wollte. Der Angeklagte soll allerdings kein Geld gefunden und die Wohnung ohne Beute verlassen haben. Mutter, Vater und Tochter waren vor dem Krieg aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet.