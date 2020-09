Entlang der B1: Reise durch Berliner Unorte

Auch in Zehlendorf verläuft die B1 an Häuserfronten aus Beton vorbei.

Berlin. Die B1 durchschneidet Berlin einmal in der Mitte. Wer sich auf ihr bewegt, hat nur ein Ziel: Vorwärtskommen. Die so durchkreuzten, an der Schnellstraße liegenden Orte – es sind eigentlich Unorte, denen man beim Fahren keine Beachtung schenkt. Das tut stattdessen jetzt eine Ausstellung im Schloss Biesdorf: „B1 – eine Straße durch Berlin.“