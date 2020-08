Pflege-Studie zu Corona: Personalmangel größtes Problem

Grundsätzlich waren die Berliner Krankenhäuser auf die Pandemie gut vorbereitet, so die Ergebnisse der ASH-Studie. Nachholbedarf gibt es trotzdem.

Berlin. Die Alice Salomon Hochschule (ASH) hat eine Pflegestudie zu den Herausforderungen, vor denen Krankenhäuser während der Corona-Pandemie stehen, durchgeführt. Das Forschungsteam um Johannes Gräske, Professor für Pflegewissenschaften und Leiter des Studiengangs Pflege an der ASH, möchte mithilfe der Studie personelle und strukturelle Defizite ermitteln und Handlungsempfehlungen für künftige Szenarien ableiten. Die Ergebnisse der im April durchgeführten Studie „COVID-19 Pandemie in Berlin und Brandenburg: Eine Ist-Analyse in Krankenhäusern aus Sicht des Pflegemanagements“ liegen nun vor.