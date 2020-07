In Mahlsdorf sind vielerorts vor allem Einfamilienhäuser zu finden. Geschosswohnungen würden den Charakter des Siedlungsgebiets verändern.

Berlin. In der Bisamstraße, gleich an der Grenze zu Brandenburg, soll weiter gebaut werden, Teile des Geländes in Mahlsdorf liegen seit Jahrzehnten brach, Senat, Bezirk und das Wohnungsunternehmen Degewo waren sich lange uneins über die Bebauung. Doch die Planungen für den Bereich südlich der Stralsunder Straße sind nun abgeschlossen, die Degewo prüft momentan die Umsetzung.