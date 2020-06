Nach jahrelanger Suche: Neue Feuerwehrwache für Mahlsdorf

In Mahlsdorf konnte man sich nach Jahren auf einen geeigneten Standort für die neue Wache einigen.

Berlin. Die Freiwillige Feuerwehr Mahlsdorf bekommt eine neue Wache: Nach jahrelanger Standortsuche ist nun ein Grundstück gefunden, auf dem die neue Wache entstehen kann. Es befindet sich südlich einer noch nicht gebauten Planstraße, die die Straße An der Schule und die Landsberger Straße verbinden soll, östlich des dortigen Regenrückhaltebeckens. Auf 4.500 Quadratmetern soll eine XL-Wache gebaut werden. Die Senatsverwaltung für Sport und Inneres hat die Einordnung einer Feuerwehr in den Bebauungsplan gegenüber dem Bezirksamt bereits beantragt. Die Verhandlungen zum Verkauf des Grundstücks an das Land Berlin zwischen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) und der Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) haben ebenfalls begonnen.