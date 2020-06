Das Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk in Marzahn versorgt künftig 150.000 Haushalte im Berliner Osten.

Energie Neues Heizkraftwerk geht in Marzahn ans Netz

Berlin. In Marzahn geht ein neues Heizkraftwerk ans Netz: Vattenfall nimmt sein Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerk (GuD) nach drei Jahren Bauzeit nun in Betrieb. Es beliefert künftig rund 150.000 Haushalte im Berliner Osten. Mit dem Start der Anlage erfüllte Vattenfall den letzten Punkt der Klimaschutzvereinbarung aus dem Jahr 2009. Darin verpflichtete sich das schwedische Energieunternehmen dazu, den CO2-Ausstoß in Berlin bis 2020 im Vergleich zu 1990 zu halbieren.