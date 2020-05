Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Marzahn wird im Juli fertig

Berlin. Die Überführung am S-Bahnhof Marzahn soll ab diesem Juli nun endlich wieder nutzbar sein. Damit verzögert sich der Bauschluss um weitere Monate, wie die Marzahn-Hellersdorfer Abgeordneten Manuela Schmidt und Kristian Ronneburg (Linke) erfuhren. Eigentlich sollte bereits im Februar die Querung über die Gleise wieder möglich sein. Schon früher hatte es Verzögerungen bei den Bauarbeiten gegeben: Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits Ende 2019 abgeschlossen werden.

Gründe für die Verzögerung sind zahlreich vorhanden. Bei Sanierungsarbeiten an der Bahnsteigtreppe wurden erhebliche Korrosionsschäden festgestellt, teilte die Deutsche Bahn der Linksfraktion auf Anfrage mit. Daher musste die Treppenanlage vollständig erneuert werden, sodass Neuplanungen nötig wurden. Zudem habe es Probleme im Baugrund und bei den Leitungsquerungen in „unerwartetem Ausmaß“ gegeben, heißt es. Momentan würden noch Arbeiten am Schleppdach ausgeführt sowie der Vorplatz gepflastert und die Treppe fertiggestellt.

Verlängerung wurde mit Eröffnung des Eastgates nötig

„Wir erwarten von der Deutschen Bahn, dass der neue Zeitraum für die Fertigstellung diesmal eingehalten wird“, fordern Schmidt und Ronneburg in einer Pressemitteilung. „Die Bürgerinnen und Bürger verdienen nach jahrelangen Ankündigungen und baulich bedingten Einschränkungen endlich einen barrierefreien Zugang zum Parkfriedhof und zum Eastgate.“

Seit 2017 wird am Wiesenburger Weg an der Überführung gearbeitet. Geplant ist die neue Fußgängerbrücke jedoch schon viel länger. Als 2005 das am S-Bahnhof Marzahn gelegene Einkaufscenter Eastgate eröffnete, wurde eine Verlängerung der Brücke nötig. Im Juli soll die Überführung nun 15 Jahre nach Bedarfsfeststellung fertig sein.