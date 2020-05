Ehemaliger CDU-Bezirksverordneter wechselt zu AfD

Berlin. Der Marzahn-Hellersdorfer Bezirksverordnete Sergej Henke ist zur AfD-Fraktion gewechselt. Damit hat der 80-Jährige innerhalb von zehn Jahren bereits drei Parteibücher besessen. Henke sitzt seit Februar als fraktionsloses Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), nachdem er die CDU-Fraktion verlassen hat. Sie sei ihm mittlerweile „zu links“ geworden. 2010 hatte er die FDP zugunsten der Christdemokraten verlassen. Mit Henkes Wechsel zählt die AfD 13 Bezirksverordnete, die die Mehrheit stellende Linke kommt auf 16.

Henke trat 2010 aus der FDP aus. Zehn Jahre später verlässt er die CDU zugunsten der AfD.

Foto: Yves Sucksdorff

AfD-Fraktionsvize Bernd Pachal ist sich sicher: Henkes Wechsel sei „Ergebnis unserer soliden Politik im Sinne der Bürger unseres Bezirks und unserer Stadt“. Henke benennt die Gründe lieber selbst: Der promovierte Soziologe legt seine Motive in einem umfangreichen Aufsatz dar.

Dabei scheinen weniger die Begeisterung für die AfD als große Unzufriedenheit mit der CDU ausschlaggebend für seinen Wechsel gewesen zu sein.

Migrationspolitik ausschlaggebend für Wechsel

Henke zufolge habe die CDU ihren konservativen Kern verloren. Angela Merkel, die „im Arbeiter-und-Bauern-Staat sozialisierte Frau“ habe „die altehrwürdige CDU zu einem faktischen Handlanger des linken Parteienkartells“ degradiert. Vor allem der Umgang Merkels mit der Flüchtlingskrise hält er für verfehlt. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung empfänden den Zuzug von Immigranten aus arabischen oder afrikanischen Nationen als „höchst beunruhigend“, behauptet Henke, ohne Quellen für seine Aussage zu nennen.

Auch im Berliner Osten sei die Migrationspolitik zu spüren. Marzahn-Hellersdorf als „Ort der Vielfalt zu gestalten und weiterzuentwickeln“ ist als Ziel im Integrationsprogramm des Bezirksamtes festgesetzt. Dahinter wähnt Henke die Ansicht, dass die Bevölkerung des Bezirks ethnisch zu homogen sei. Diese Homogenität lasse sich nur überwinden, wenn die Zuwanderungspolitik der Kanzlerin weiterhin unangefochten bleibe.

Sergej Henke leitete als Direktor das Deutsch-Russische Haus in Kaliningrad und zog als Spätaussiedler mit seiner Frau und zwei Kindern 1976 aus Moskau in die DDR. Sein „Bekenntnis zum Nationalstaat“ liege auch in seiner Herkunft begründet. Die Russlanddeutschen verfolgten den „jahrhundertealten Traum, eines Tages nach Deutschland zurückzukehren“.

Für ihre Heimattreue seien etliche von ihnen im Stalinschen Gulag getötet worden. Heute täten die „linken Ideologen“ hingegen alles, um „den deutschen Staat zu zerstören.“ Als wichtiges Instrument diene ihnen dazu die Migrationspolitik, ist Henke überzeugt.