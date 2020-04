Berlin. Marzahn-Hellersdorf ist ein schnell alternder Bezirk. Gleichzeitig gelten die Hochhaussiedlungen als sozialer Brennpunkt. Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle sorgt sich um einsame Senioren und den Familienfrieden im Bezirk. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost äußert sich die Linken-Politikerin kritisch zu plakativen Solidaritätsbekundungen und fordert verbesserte Lebensbedingungen für in systemrelevanten Berufen arbeitende Berliner.

Frau Pohle, haben Sie persönlich Angst vor dem Coronavirus?

Nein, ich habe keine Angst. Infizieren kann sich jeder, das ist relativ unabhängig davon, wie man sich dazu verhält. Wenn es passiert, muss man entsprechende Maßnahmen einleiten. Ansonsten ist Angst hier sowieso nicht hilfreich.

Charakteristisch für den Bezirk sind die hohen Wohntürme, in denen Menschen dicht an dicht zusammenwohnen. Machen Sie sich Sorgen um den häuslichen Frieden in den Familien?

Also, die Wohnbebauung ist in anderen Bezirken viel dichter als in Marzahn-Hellersdorf, Wohntürme gibt es auch anderswo. Völlig unabhängig von der Bauweise, die in den Bezirken vorherrscht, ist häuslicher Frieden ein wichtiges Thema. Das hängt damit zusammen, dass unter angespannten Bedingungen Familien den ganzen Tag lang eng beieinander sind. Da ist es relativ egal, wie groß oder klein die Wohnung ist.

Mit dem Thema der häuslichen Gewalt haben wir uns in der Vergangenheit bereits intensiv auseinander gesetzt. Wir sehen, dass wir derzeitig nicht so viele Meldungen erhalten wie im normalen Alltagsgeschehen. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass gerade Hinweise auf Problemlagen oder Gewalt in der Familie oftmals über Schulen und Kitas eingehen, wenn sich die Kinder vielleicht auffällig verhalten. Das fällt momentan weg, sodass wir darauf angewiesen sind, dass Menschen, die Hilfe benötigen, sich selbst melden. Wir machen dafür eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, auch, damit die Nachbarn aufmerksam sind und schauen, ob ihnen Konflikte bekannt werden. Die Arbeitsstrukturen haben wir, um da Unterstützung zu geben.

Gerade in den Innenstadtbezirken wird Nachbarschaftshilfe viel über Apps oder Webseiten wie www.nebenan.de organisiert. Wie kümmern sich die Menschen in Marzahn-Hellersdorf um hilfsbedürftige Mitbürger?

Nachbarschaftshilfen in unterschiedlicher Form gibt es auch bei uns, sie laufen vor allem über die Stadtteilzentren, die zwar momentan nicht geöffnet sind, aber Telefonberatung anbieten und sich darum kümmern, dass beispielsweise Einkaufshilfen gegeben werden. Die Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf ist besetzt und koordiniert Hilfebedarfe hin zu den Einrichtungen, damit diese auch vor Ort geleistet werden können. Es macht ja keinen Sinn, Menschen weit durch den Bezirk oder über ihn hinaus zu schicken. Wir nutzen dazu übrigens auch die Homepage unseres Bezirksamtes, auf der wir darauf hinweisen, wo Hilfe zu finden und zu bekommen ist.

Marzahn-Hellersdorf ist ein alternder Bezirk. Besteht die größte Gefahr für ältere Menschen eher in einer drohenden Ansteckung oder in der Einsamkeit?

Ich glaube, dass kann man gar nicht so abwägen. Für Menschen, die alleine leben, ist es schon ein Problem, dass sie gerade keine unmittelbaren Kontakte haben. Ich glaube aber, das Problem der Einsamkeit ist keins, das sich nur auf die Corona-Krise bezieht, sondern eins, womit wir es in der Gesellschaft insgesamt zu tun haben. Mir scheint es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Nachbarn aufeinander achten und wir uns bei Familienangehörigen und Freunden melden, auch wenn man sich nicht direkt treffen kann. Gleichzeitig ist aber auch bekannt, dass Ältere besonders gefährdet sind, wenn Sie das Coronavirus trifft. Diese Gefahr müssen wir ernst nehmen und für Verständnis für Besuchssperren werben.

Momentan ist Solidarität ein viel bemühter Begriff. Gerade die Linke schreibt sich diesen auch normalerweise groß auf die Fahnen. Was denken Sie über das Sozialverhalten der Deutschen und können daraus auch Chancen für eine besseres Miteinander entstehen?

Mein politischer Wunsch ist, dass aus den eher plakativen Solidaritätsbekundungen handfestes Handeln wird. Es zeigt sich ja jetzt, wer system- und lebensrelevant ist in dieser Gesellschaft: Es sind weder die Banker, noch die Vermieter von großen Immobilien oder Unternehmen wie Adidas. Es sind die ganz normal arbeitenden Menschen, die das Leben hier am Laufen halten und oftmals sehr schlecht und ohne Tarif bezahlt werden. Ich hoffe, dass nach der Krise die Einkommenssituation und die Arbeitsverhältnisse gerade dieser Mitmenschen verbessert werden.

Nun lässt sich eine globale Pandemie schlecht vorausahnen. Können Sie im Nachhinein sagen, wo der Bezirk nicht optimal vorbereitet gewesen ist?

Das ist mitten im Geschehen immer schwierig zu sagen. Wir hätten allerdings vorher besser ein Auge auf unsere Pandemie-Planung werfen sollen. Wir haben diese gerade überarbeitet, was in einer ohnehin angespannten Situation schwierig ist, und im Bezirksamt beschlossen. Der Beschluss zur Pandemie-Planung war eben schon ein paar Jahre alt. Am Ende dieser Pandemie werden wir den Plan nochmals evaluieren und unbedingt überarbeiten. Es hat sich außerdem gezeigt, dass wir unsere technische Infrastruktur mobiler gestalten müssen. Wir haben noch eine ganze Reihe von feststehenden Computern. Bei Neuausstattungen werden wir künftig nur noch auf mobile Geräte zurückgreifen. Auch für Telefonkonferenzen sind wir inzwischen gerüstet, das erleichtert das Arbeiten, auch wenn Mitarbeitende im Homeoffice sind.

Wie arbeitet das Gesundheitsamt momentan?

Wir haben ein Gesundheitsamt, das nicht voll besetzt ist, was es auch vorher nicht war und aktuell nicht ist, aber trotzdem seine Aufgaben erfüllt. Das Gesundheitsamt arbeitet mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben. Sie sind eingebunden in die Aufgaben mit dem Schwerpunkt der Erfassung und Bearbeitung der Fälle, der Nachverfolgung derjenigen, die in Quarantäne sind, der Kontaktaufnahme und des Nachhaltens der 14 Tage, die Menschen in Quarantäne verbleiben müssen. Wir können auf keine Kolleg*innen verzichten, die wir in der Bezirksverwaltung haben, weil natürlich alle Aufgaben wahrnehmen. Praktisch vollständig anwesend sein müssen Mitarbeiter*innen des Gesundheits-, aber auch des Ordnungsamts. Man kann gar nicht definieren, welche Kolleg*innen am wichtigsten sind, weil bei einer Verwaltung alle Räder ineinander greifen. Wenn dem Gesundheitsamt nicht von anderen Seiten der Rücken gestärkt würde, könnte es nicht arbeiten. Ich finde, die Kolleg*innen sind großartig engagiert.

Einige Menschen werden infolge der Corona-Krise ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie wollen Sie Menschen unterstützen, die finanzielle Schwierigkeiten haben?

Meine Aufgabe als Bezirksbürgermeisterin ist es, sicherzustellen, dass unsere Verwaltung richtig arbeitet. Dass wir sie so aufgestellt haben, dass alle Anliegen, nach denen Sie auch fragen, bearbeitet werden. Auch jetzt kommen persönliche Anliegen bis zu mir und dann suchen wir nach Lösungen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen einen massiven Antragsanstieg haben, der bearbeitet werden muss. Wir müssen kommunizieren, dass wir weiter arbeitsfähig sind.

Gibt es Probleme, die speziell in Marzahn-Hellersdorf auftauchen?

Positiv ist definitiv, dass wir ein sehr grüner Bezirk sind. Die Gärten der Welt sind weiterhin geöffnet, dort können sich Familien frei bewegen. Bezirksspezifische Probleme sehe ich nicht. Die Bürgerinnen und Bürger sind sehr verantwortungsbewusst, Abstände werden eingehalten, größere Versammlungen gibt es nicht. Auf Hinweise reagieren die Menschen durchweg freundlich. Gerade in diesem Moment kann ich aus meinem Büro auf den Alice-Salomon-Platz schauen, dort sind definitiv weniger Menschen unterwegs als sonst. Aus der Sparkasse heraus sehe ich eine Schlange, in der die Menschen über den ganzen Platz in zwei Metern Abstand zueinander stehen. Die Menschen hier halten sich an die Regelungen. Das finde ich sehr positiv für den Bezirk.

Marzahn-Hellersdorf ist ein Ostbezirk. Rufen Regelungen wie Ausgangsbeschränkungen in der Bevölkerung eigentlich ungute Erinnerungen wach?

Ich glaube, das ist ein Presse-Fake. Mein Eindruck ist das absolut nicht. Ich denke eher, dass bei den Leuten angekommen ist, dass es darum geht, sich selbst und andere zu schützen. Was man bei uns durchaus merkt, ist der Pragmatismus. Der ist uns Ostdeutschen doch etwas mehr eigen als anderen.