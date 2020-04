Grundschulen in Mahlsdorf: Platzmangel immer dramatischer

Berlin. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf fehlt es vielerorts an Schulplätzen. Besonders kritisch ist die Situation der Grundschulen in Mahlsdorf. Dort steht auch die Kiekemal-Grundschule, die zum nächsten Schuljahr zu 80 Prozent überbelegt sein wird. 150 Erstklässler haben sich angemeldet, für 80 von ihnen gibt es eigentlich keinen Platz. Seit einigen Jahren schon machen die Eltern der Kiekemal-Schüler auf die Lage aufmerksam. Vor wenigen Wochen setzten sie öffentlich einen Hilferuf ab – die Schule stehe vor dem Kollaps. Was läuft schief in Mahlsdorf?

Nicht nur die Kiekemal-Grundschule hat Schwierigkeiten mit ihrer Schülerzahl, auch weitere Grundschulen in der Umgebung wie die Mahlsdorfer Grundschule haben mit Überbelegung zu kämpfen. Zudem ist der Sanierungsbedarf hoch: 22 Schulen müssen in den nächsten Jahren saniert werden.

So auch die Franz-Carl-Achard-Grundschule, deren Schülerschaft während der Sanierung von 2022 bis 2025 komplett ausgelagert werden muss. Zwar können die meisten Klassen auf den neuen Modularen Ergänzungsbau (MEB) ausweichen, für mindestens sechs Klassen ist dort jedoch kein Platz – für sie muss eine alternative Lösung gefunden werden. Hinzu kommen Neubauvorhaben wie die Grundschule an der Elsenstraße, die erst 2024 fertig sein soll. Das Bauamt im Bezirk, das ohnehin mit personellen Engpässen zu kämpfen hat, ist also mehr als ausgelastet.

Endlose Genehmigungsprozesse: Schulbau dauert nirgends länger

Glaubt man der CDU-Fraktion, liegt das Problem im Bauamt begründet. Nur 72 Prozent der Stellen sind dort besetzt, zum Startschuss der Berliner Schulbauoffensive sind keine neuen Stellen hinzugekommen. „In Marzahn-Hellersdorf dauern alle Baumaßnahmen länger als in anderen Bezirken“, beklagt Landtagsabgeordneter Mario Czaja. Wie eklatant der Unterschied zur Bauweise anderer Bauämter ist, zeigt sich in der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage Czajas zu Realisierungszeiten für provisorische Schulerweiterungen: Etwa sechs bis zwölf Monate nimmt der Planungs- und Bauprozess für Modulare Unterrichtsräume (MUR) und Container in anderen Bezirken in Anspruch. In Marzahn-Hellersdorf dauert es 26 Monate, bis ein MUR und 17 Monate, bis ein Container steht.

Schulstadtrat räumt auf: Antrags-Dschungel lichten

Für Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD) ist es nicht nachvollziehbar, warum die Prozesse so lange dauern. „Ich bin seit ca. zwei Jahren im Land unterwegs und versuche, hier Beschleunigungsmöglichkeiten zu eruieren“, sagt er. Er habe sich mit dem Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung Frank Nägele (SPD) zusammengesetzt, sich mehrmals mit den Verantwortlichen des Facility Managements (FM) kurzgeschlossen und das Bauamt in Charlottenburg-Wilmersdorf besucht, da dort schneller gebaut werde.

„Bislang war vieles erfolglos“, so Lemm. „Wir konnten lediglich im Bezirk eine schnellere und effektivere Zusammenarbeit zwischen dem Facility Management und der Bauaufsicht erreichen.“ Der FM-Bereich müsse die Bauanträge stellen, was ca. 16 Wochen in Anspruch nehme, und die Bauaufsicht diese genehmigen, was 14 Wochen dauere. „Das heißt, 30 Wochen gehen erst einmal nur für Genehmigungen und Anträge drauf, ohne dass irgendetwas passiert“, sagt der SPD-Politiker.

Lemm ist als Schulstadtrat nur bedingt für den Baubereich zuständig. Er habe im Schulamt aber zwei zusätzliche Stellen für die Koordination zwischen Schulen, Bau- und Schulamt geschaffen. Auch ein Architekt soll eingestellt werden, der die Baukoordination leitet und das Schulamt so bestimmte Baufragen selbst vorbereiten kann.

Zwei weitere Mitarbeiter kümmern sich künftig darum, die Schulen besser in die Bauvorhaben einzubinden. Ein weiterer Mitarbeiter soll im Schulamt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Dessen Einstellungsverfahren habe ganze anderthalb Jahre gedauert, so der SPD-Politiker.

Forderung nach bezirksübergreifenden Baumethoden

Mario Czaja zufolge ist der Bezirk mit dem Schulbau überfordert. Er fordert einen Schulbaukoordinator, der dem Senat unterstellt ist und Einzelfallentscheidungen ohne den Bezirk treffen kann. Gordon Lemm hält davon wenig. „Klingt nach einer populären Idee“, meint er. „Es muss nur jemand kommen und alles regeln und schon läuft es.“

Hilfe von Seiten des Senats hätte der Bezirk lieber an anderer Stelle erhalten. Dass die Bauprozesse in den verschiedenen Bezirken höchst uneinheitlich sind, verkompliziere die Lage für alle, meint Baustadträtin Juliane Witt (Linke). Lemm und Witt hätten sich Rahmenverträge für Schulergänzungsbauten gewünscht: Dadurch hätte sich die Bauzeit erheblich verkürzt, da Genehmigungsprozesse entfielen.

„Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat sogar angeboten, solche Verträge für Fliegende Klassenzimmer aufzusetzen“, sagt Witt. Die dafür benötigten Stellen hätte der Bezirk jedoch nicht genehmigt bekommen. Es könnte alles viel schneller gehen, wenn sich die Bezirke einigten, wie einheitlich gebaut werden könnte, ist die Stadträtin überzeugt.

Regionalverbund Ost ist nicht arbeitsfähig

Auch vom Regionalverbund Ost (RVO) ist keine Hilfe zu erwarten. Die drei Regionalverbünde Nord-West, Ost und Süd-West sollten die Bezirke bei der Umsetzung der Schulbauoffensive unterstützen. Von den sechs Stellen in der Ost-Zweigstelle sind jedoch nur drei besetzt, geht aus einer weiteren Schriftlichen Anfrage Mario Czajas hervor. „Aufgrund fehlender Stellenbesetzung im RVO erfolgte bisher keine Entlastung der Baudienststelle“, heißt es darin nüchtern.

Im Bereich Schulbau hat der Bezirk also schon so einige Rückschläge erleben müssen. Unvergessen bleibt die Debatte um eine mögliche Geruchsbelästigung durch einen Recyclinghof, die den Neubau der Grundschule in der Elsenstraße gefährdet hatte. Die Geruchsbelästigung wurde schließlich als zu gering eingestuft, doch das Verfahren verzögerte den Baubeginn erheblich.

Eine Kettenreaktion war die Folge: Während der Debatte war der Liefervertrag des Landes mit einem MEB-Hersteller ausgelaufen, der mit einem solchen Bau in der Nähe für Entlastung hätte sorgen können. Die neuen vom Land bestellten MEBs sind jedoch größer – zu groß für das vorgesehene Grundstück in Mahlsdorf. Schließlich sollten Fliegende Klassenzimmer auf dem Lehnitzplatz für Abhilfe sorgen. Diese kann das Bauamt wegen Personalmangel jedoch erst im Frühjahr 2021 fertigstellen.

Die ISS Mahlsdorf konnte in Schnellbauweise in elf Monaten errichtet werden. Zwei weitere Schulen sollen im Bezirk nun ebenfalls aus Holzmodulen gebaut werden.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Trotzdem will sich der Bezirk nicht unterkriegen lassen. Denn die Zeit drängt: Wegen des akuten Grundschulplatzmangels ließen etliche Eltern ihre Kinder bereits ein Jahr zurückstellen – so verlagere sich das Platzproblem in die Kitas, hieß es in dem Hilferuf der Kiekemal-Eltern.

Erst vor wenigen Tagen hat der Bezirk daher zwei neue Schulplatzstandorte beantragt. Mit der Landsberger Straße/Bisamstraße liegt einer davon in Mahlsdorf. Dort soll eine Gemeinschaftsschule in Holzmodulbauweise entstehen.

Vorteil der Bauweise ist die geringe Bauzeit: Weniger als ein Jahr hat die Fertigstellung der ISS Mahlsdorf in Anspruch genommen. Gordon Lemm hofft auf eine schnelle Zusage vom Land. „Als Bezirk haben wir bereits großartige Erfahrungen mit dieser Bauweise gemacht“, so der Schulstadtrat.