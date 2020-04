Berlin. 43 geplante Bauprojekte sind in Marzahn-Hellersdorf akut gefährdet. Der Hauptgrund: Personalmangel. Von den 115 Stellen im Facility Management (FM) sind 44 nicht besetzt. Kein anderer FM-Bereich in Berlin hat so viele unbesetzte Stellen. Woran liegt das? Darauf gibt es im Bezirk verschiedene Antworten.

CDU-Landtagsabgeordneter Mario Czaja ist sich sicher: Die „sehr restriktive“ Personalpolitik von Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) sei schuld. „Bei Stellenausschreibungen geht im Bezirk unglaublich viel Zeit verloren“, so der Mahlsdorfer. „Die Stelle auszuschreiben, Bewerber auszusuchen und dann diesen mitzuteilen, dass sie die Stelle antreten könnten, dauert viel zu lange.“

Meist würden sich Bewerber für verschiedene Stellen interessieren und bei einer schnelleren Zusage eben anderswo zugreifen. Pohle streitet die Vorwürfe ab. „Seit letztem Sommer führen wir jeden Monat ein Personal-Controlling durch“, so die Bürgermeisterin. „Bei jeder ausgeschriebenen und nicht besetzten Stelle schauen wir, wo es hapert.“

Unattraktive Stadtrandlage und schlechte Bezahlung

Stadträtin Juliane Witt (Linke) leitet das Facility Management. Für den Personalnotstand sieht sie verschiedene Gründe. „Wenn Sie die Kollegen im Bauamt nach den Problemen fragen, werden Sie als erstes die nicht ausreichende Bezahlung im Bezirk genannt bekommen“, sagt sie. Schwierigkeiten gebe es besonders dabei, externes Personal für den öffentlichen Dienst anzuwerben.

„Das liegt an einer Berliner Regelung: Wer noch nie für das Land tätig war, steigt automatisch in der niedrigsten Erfahrungsstufe ein. Das gilt für junge Uni-Absolventen genauso wie für den 45 Jahre alten Bauleiter, der bereits jahrelang bei einer privaten Firma gearbeitet hat.“

Wenig attraktiv sei zudem die Stadtrandlage. Gerade junge Kollegen schätzten Café-Standorte und moderne Ausstattung, wie sie in Start-Ups üblich sei. „Bei uns herrscht eine noch sehr traditionelle Arbeitsstruktur vor“, so Witt. „Momentan kommt uns das in Corona-Zeiten jedoch zugute.“ In Großraumbüros stecke man sich eben leichter an als in traditionellen Einzelbüros.

Überhaupt spekuliert die Stadträtin ein wenig darauf, dass sich nach der Corona-Krise mehr Bewerber im Bezirk melden würden. „Einige private Firmen haben Schwierigkeiten und müssen Kurzarbeit anmelden.“ Der öffentliche Dienst dürfte an Attraktivität gewinnen, auch in Marzahn-Hellersdorf.

Auch das zum Facility Management gehörende Bauamt leidet unter OPersonalmangel. Nur 72 Prozent der Stellen sind dort besetzt. „Es fehlen 15 ganze Vollzeitstellen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Jennifer Hübner, die eine kleine Anfrage zur Arbeitsfähigkeit des Bauamtes im Bezirk gestellt hat. „Davon sind 13 Stellen für die Projektleitung vorgesehen.“

Wie arbeitsfähig ist ein so stark unterbesetztes Bauamt überhaupt? Hübner zufolge gibt es große Informationsdefizite. „Es ist nicht klar, warum welche Bauprojekte durchgeführt werden und welche nicht“, sagt sie. „Projekten, die seit Jahren auf zugesagte Bau- und Sanierungsmaßnahmen warten, wird nicht mitgeteilt, wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist oder wie die Pläne des Bauamtes aussehen.“

Jugendliche entwarfen Schülerhaus, das sie selbst wohl nicht mehr nutzen werden

Davon betroffen ist etwa das Schülerlabor Helleum, das seit acht Jahren auf seinen Ergänzungsbau wartet. Und auch die geplante Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung an der Landsberger Allee wird wohl nicht wie geplant in der nächsten Zeit entstehen. „Ursprünglich war ein Baubeginn mal für 2021 vorgesehen“, erzählt Frauke Groner vom Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Marzahn-Hellersdorf. Nun sollen erst 2023 die Arbeiten in Mahlsdorf beginnen.

Das sei besonders schade, weil dazu 2019 ein umfangreiches Beteiligungsverfahren stattgefunden hatte: Kinder und Jugendliche hatten das Haus nach ihren Vorstellungen entworfen. Ob die heute Zwölfjährigen das fertige Haus einmal selbst werden nutzen können, ist unklar. „Die Enttäuschung war schon sehr groß“, so Groner.

Schulbauoffensive hat Vorrang

Dass gerade Jugendprojekte immer wieder hintenan gestellt werden, bedauert auch Juliane Witt. „Kultur wird immer verschoben, an zweiter Stelle dann die Jugendarbeit“, so die auch für Kultur zuständige Stadträtin. Das liege auch daran, dass Schulbaumaßnahmen vorrangig behandelt werden müssen. 2017 wurde die Mittelverfügbarkeit im Baubereich im Rahmen der Schulbauoffensive um 25 bis 50 Prozent erhöht. Mehr besetzte Stellen gab es gleichzeitig jedoch nicht. Da sei es doch klar, dass Bauprojekte verschoben werden müssten.

Verschoben, nicht gestrichen, betont Witt. Bereits genehmigte Gelder gingen aufgrund der Verzögerung zudem nicht verloren, sondern seien im Rahmen der Haushaltswirtschaft veränderbar. Allerdings haben sich die Baupreise in den letzten Jahren massiv erhöht. So haben sich die Kosten für den Erweiterungsbau des Schülerlabors Helleum in den letzten drei Jahren verdoppelt. Jede in diesem Jahr nicht durchgeführte Baumaßnahme kostet also im nächsten deutlich mehr.

Dass der Personalnotstand auch die vorhandenen Mitarbeiter im Bauamt belastet, zeigt eine Antwort von Stadträtin Witt auf eine kleine Anfrage der SPD. In den letzten fünf Jahren wurde für alle Mitarbeiter im Bauamt jeweils einmal jährlich eine Überlastung angezeigt. Mindestens zehn davon meldeten zudem noch persönlich Überlastungen. Um dem Abhilfe zu schaffen, werde versucht, Arbeitsaufgaben umzuschichten, heißt es dazu nur.