Wohnungsunternehmen verzichten auf Zwangsräumungen

Berlin. Auf die Corona-Krise reagieren nun auch die Wohnungsunternehmen in der Stadt: Einige Firmen haben sich dazu entschieden, zeitweilig keine Zwangsräumungen mehr durchzuführen. Linke Initiativen sowie die Linksfraktion in Marzahn-Hellersdorf fordern, Solidarität mit finanzschwachen Mitbürgern zu zeigen. „Die Menschen haben ja keine Möglichkeit, sich gegen eine Zwangsräumung zu wehren“, sagt Fraktionsvorsitzender Bjoern Tielebein. Gerade in der derzeitigen Situation sei es unverantwortlich, Menschen auf die Straße zu setzen.

Das sieht die Degewo scheinbar ähnlich. Wie bei vielen gefällten Entscheidungen während der Corona-Krise hat auch das Wohnungsunternehmen sich kurzfristig zu dem Schritt entschlossen. Für Peter P. kam die Entscheidungen gerade noch rechtzeitig. Eigentlich sollte die Marzahner Wohnung des Berliners am Mittwoch wegen Mietschulden geräumt werden. Bereits in der letzten Woche hatte das Bündnis „Zwangsräumung verhindern“ dagegen protestiert. „Wir haben am Freitag mit Vertretern der Degewo telefoniert“, erzählt Alex Walther, der Sprecher der Initiative. Dort sei man ihnen sehr kooperativ begegnet, habe aber keine konkreten Zugeständnisse machen wollen.

Degewo hält Zwangsräumungen momentan nicht für durchsetzbar

Am Dienstagnachmittag erreichte Peter P. dann die Nachricht: Die für den nächsten Tag angesetzte Zwangsräumung wird verschoben. Während Alex Walther die Ereignisse der letzten Tage am Telefon zusammenfasst, sitzt Peter P. neben ihm und weint. Äußern könne er sich im Moment nicht, er sei gerade noch zu emotionalisiert. Immerhin hätte er in weniger als 24 Stunden seine Wohnung verloren.

Die Degewo zeigt Verständnis für die derzeitige Lage der Mieter. „Zwangsräumungen sind im Moment nicht durchzusetzen“, sagt Paul-Gerhard Lichtenthäler, Pressesprecher der Degewo. Genau festgelegt, in welchen Fällen und in welchem Zeitrahmen Zwangsräumungen ausgesetzt werden, habe man sich im Unternehmen jedoch nicht. „Wir müssen zum Glück auch nicht oft welche durchführen“, so Lichtenthäler weiter. Die Zwangsräumung der Marzahner Wohnung sei erstmal verschoben. „Es dürfte sowieso dauern, bis wir wieder einen Termin mit dem Gerichtsvollzieher bekommen.“

Justizverwaltung kann Unternehmen Zwangsräumungen nicht verbieten

Die Entscheidung der Degewo wird in der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ausdrücklich begrüßt. „Das ist eine anständige Geste in dieser Zeit“, sagt Pressesprecher Sebastian Brux. Untersagen könne die Senatsverwaltung den Unternehmen Zwangsräumungen nämlich nicht. „Wir können nur an den Anstand appellieren“, so Brux. „Wir haben bereits den Kammergerichtspräsidenten gebeten, dass er wiederum seine Gerichtsvollzieher dazu aufruft, Wohnungsräumungen nachrangig zu behandeln und nur in Notfällen durchzusetzen.“

Dem Beispiel der Degewo folgen auch andere Wohnungsunternehmen. So verzichtet die Covivio Immobilien GmbH aktuell auf Zwangsvollstreckungen und fristlose Kündigungen. Auch die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WMB) will in der nächsten Zeit von drastischen Maßnahmen absehen „Eine Räumungsklage ist das letzte Mittel, wenn ein Mieter schon lange keine Miete gezahlt hat und auf Angebote zur Schuldenberatung nicht eingegangen ist“, sagt Pressesprecher Christoph Lang. Während der Corona-Krise verzichte die WMB bis auf weiteres auf die Durchsetzung gerichtlicher Räumungstitel. Gerate ein Mieter in Zahlungsschwierigkeiten, empfiehlt die WMB dringend, sofort den Kontakt zum Unternehmen zu suchen. „Dann finden wir in aller Regel eine Lösung, wie zum Beispiel Stundung oder Ratenzahlung“, so Lang.

Linke will Stromsperren aussetzen und Sozialleistungen nicht kürzen

Die eigene Wohnung scheint den meisten Berliner Mietern während der Corona-Krise also sicher. Der Linksfraktion in Marzahn-Hellersdorf reicht das jedoch nicht. Sie fordert, keine Stromsperren und Kürzungen von Sozialleistungen durchzuführen. „Weiterhin appellieren wir an den Berliner Senat, sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für jene Menschen stark zu machen, die jetzt von solchen Repressionen bedroht sind“, heißt es. Die Linke sei grundsätzlich gegen Repressionen jeglicher Art, erklärt Fraktionsvorsitzender Bjoern Tielebein. Gerade in Ausnahmesituationen wie dieser seien sie aber besonders unverantwortlich.

