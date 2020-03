Berlin. Das Kinderforschungszentrum Helleum ist ein Erfolgsprojekt. In dem eingeschossigen Gebäude in Hellersdorf finden Workshops zu naturwissenschaftlichen Themen statt. Besucher aus aller Welt haben das Forschungszentrum bereits besucht. Aktuell lernen nur Vor- und Grundschüler im Helleum, dessen Betreiber würden das Angebot aber gerne auf die Oberschulen ausweiten. Dafür fehlen dem Kinderlabor jedoch die Räumlichkeiten. Der notwendige Anbau lässt bereits viele Jahre auf sich warten.

Seit 2013 ist das Helleum geöffnet. Bevorzugt umliegende Grundschulen aus dem Bezirk nehmen an den Workshops rund um Technik und Naturwissenschaften teil. Nachhaltigkeit, Energie, Ressourcenmanagement und Umweltverschmutzung stehen auf dem Lehrplan. „Das Helleum ist ein Erfolgskonzept, weil wir bewusst anders vorgehen als Schulen“, sagt die Helleum-Mitarbeiterin Olga Theisselmann. „Die Kinder entscheiden selbst, was sie interessiert, und womit sie experimentieren möchten. Wir geben ihnen keine Rezepte vor, sondern lassen sie selbstständig arbeiten.“ Das Konzept funktioniert, die Workshops sind immer in kürzester Zeit ausgebucht. „Viele Schulen versuchen schon seit längerem, einen Workshop bei uns zu belegen“, erzählt Theisselmann. „Aber wir haben eben nur diesen einen großen Raum.“

Kosten für Bau von Helleum II haben sich verdoppelt

Gerne möchte man im Helleum auch Oberschüler für das naturwissenschaftliche Experimentieren begeistern. „Eine nahtlose Kette der Bildung, von der Vorschule bis zum Gymnasium“, nennt Theisselmann die Idee. Da die Räumlichkeiten in Hellersdorf für die jüngeren Schüler reserviert sind, sind die Helleum-Pädagogen selbst an Oberschulen herangetreten und haben dort bereits Workshops mit den Jugendlichen durchgeführt. „Unser Konzept taugt auch für die Oberschule“, stellten Theisselmann und ihre Kollegen fest. Um die Oberschülern flächendeckend für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern, braucht es jedoch eigene Räumlichkeiten: Das Helleum II soll nur Jugendlichen vorbehalten sein.

Kinder lernen im Helleum spielerisch Grundlagen der Naturwissenschaften.

Foto: Klaus Tessmann

Mitgedacht ist der Anbau schon seit dem Bau des Helleums I. Bereits im Frühjahr 2012 wurde für die Erweiterung des Schülerlabors eine Projektskizze über die Förderung der Maßnahme gestellt und bestätigt, heißt es von Seiten des Bauamts Marzahn-Hellersdorf. Ende 2017 lag die Bauplanungsunterlage in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro schließlich vor. „Aufgrund der Fortschreibung der Ausführungsplanung wurden im Rahmen der statischen Anforderungen weitere Baugrunduntersuchungen erforderlich, die einen Bodenaustausch bis vier Meter Tiefe erforderlich machten“, so eine Sprecherin des Bauamts. „Darüber hinaus musste festgestellt werden, dass die Kostenberechnungen nicht mehr den sich massiv entwickelten Baupreisen standhalten konnte.“ Anfang 2019 sollte der Erweiterungsbau nun schon 4,3 Millionen Euro kosten. Das Bezirksamt schrieb die Arbeiten aus, doch zu einem Bau kam es nicht. „Die Auswertung der Angebotspreise erlaubte auch nach mehreren Verfahren keine Beauftragung“, heißt es.

Personalmangel: Noch keine neuen Stellen genehmigt

Dabei war 2018 bereits der erste Spatenstich für das Helleum II gesetzt worden. Passiert ist seitdem jedoch nichts. „Das ist immer so traurig“, sagt Theisselmann. „Man macht was Tolles und Innovatives und dann klappt sowas jahrelang nicht.“ Nicht nur Räumlichkeiten fehlen dem Helleum. Auch personell haben die Lehrer und Pädagogen Schwierigkeiten. „Wir haben Ideen, aber uns fehlen die Menschen“, so Theisselmann. Bereits ohne das ergänzende Angebot habe man kaum Kapazitäten. Es gebe keine Vollzeit-Stellen im Helleum, die Workshops an den Oberschulen geben die Pädagogen jetzt quasi ehrenamtlich. Verbindliche Zusagen, dass neue Stellen genehmigt werden, sobald der Erweiterungsbau errichtet wird, bestehen nicht. „Dabei bräuchten wir schon jetzt mindestens eine halbe Stelle, um Workshops für die Oberschüler zu entwickeln“, sagt Theisselmann. „Sonst steht zwar das Haus, aber kein inhaltliches Konzept.“

Neuer Plan ohne Keller: Helleum braucht dringend Lagermöglichkeiten

Im Bezirksamt will man das Helleum II nicht aufgeben. Nach einer erneuten Untersuchung konnten die Baukosten mit 4,9 Millionen Euro neu berechnet werden. Sollte bis zum 30. März eine Finanzierungsgrundlage bestätigt sein und Planer beauftragt werden können, sei mit einem Baubeginn noch in diesem Jahr zu rechnen, so die Sprecherin des Bauamts. Trotzdem gibt es weiterhin Probleme. Der Erweiterungsbau dürfe nicht mehr als fünf Millionen Euro kosten, sagt Theisselmann. Daher sei nun ein Bau ohne Kellergeschoss geplant. „Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, einen Keller zu bekommen.“ Momentan bezieht das Helleum-Team einen Raum im Melanchthon-Gymnasium, in dem Materialien gelagert werden. „Es ist wirklich schade“, bedauert Theisselmann die Entscheidung. „Wir bauen für immer und jetzt scheitert der Keller an 80.000 Euro. Wir brauchen unbedingt einen Lagerraum, da wir wechselnde Themen anbieten.“ Das Helleum sei ja kein Museum.

Auch ohne Erweiterungsbau ist das Helleum übrigens international bereits zum Vorzeigeprojekt geworden. Besucher aus Asien und Europa haben sich das Hellersdorfer Konzept näher angeschaut – und kopiert. „In China haben sie das Helleum sogar nachgebaut“, erzählt Theisselmann. In zwei Städten sei nun eine exakte Kopie des Schülerlabors vorhanden. Inklusive Außenbereich und roter Wandfarbe.