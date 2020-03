So geht es weiter mit dem Biesdorfer Theater am Park

Berlin. Eigentlich dürfte der Sanierung des Biesdorfer Theaters am Park (TaP) nichts mehr im Wege stehen. Seit 2003 ist im Großen Saal der Vorhang nicht mehr gefallen, Gruppen und Initiativen treffen sich in kleineren Räumen in dem Gebäude am Frankenholzer Weg. Die notwendigen Mittel zur Sanierung hat der Senat dem größten Theater im Bezirk bereits vor einigen Wochen zugesichert. Doch weiterhin ist unklar, wer das Theater im Anschluss betreiben und verwalten soll.

Immerhin steht die Ausschreibung zur Sanierung mittlerweile. „Die Ausschreibung läuft bis Ende März“, sagte Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic (CDU) während der letzten Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Im Anschluss habe man dann hoffentlich Baufirmen gefunden, die die Arbeiten durchführen.

„Mir liegt das TaP sehr am Herzen“, bezeugte Zivkovic. Doch um den Betrieb wieder aufzunehmen, müsse wohl ein Sonderweg gefunden werden. So könne man das Theater am Park in das Fachvermögen Kultur überführen. Alternativ könne ein Sondervermögen unter den Bezirksbürgermeistern für das Theater verantwortlich gemacht werden. „Das Theater kann nicht in eine einzige Abteilung gehen“, so Zivkovic. Allerdings könnten durch eine Überführung in ein Sondervermögen Begehrlichkeiten auch an anderen Stellen im Bezirk geweckt werden.

SPD stellt Willen des Bezirksamts in Frage

Eine Übernahme durch den Senat lehnt die CDU-Politikerin ab: „In dem Fall haben wir keinen Einfluss mehr auf die inhaltliche Ausrichtung.“ Wann Vorhaben wie Sanierungen umgesetzt werden, liege dann ebenfalls nicht mehr in der Hand des Bezirks.

In der SPD-Fraktion kritisiert man den langen Weg zur Sanierung. „Seit Beginn der Legislaturperiode beschäftigen wir uns in monatlichen Ausschuss- und BVV-Sitzungen mit dem Theater am Park“, sagt die Fraktionsvorsitzende Jennifer Hübner. Hübner ist Vorsitzende im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung und bemängelt den Umgang mit Kultur im Bezirk schon seit längerem. Bereits im letzten Jahr hatte sie gefordert, einen Bürgerbeirat zum Theater am Park einzurichten. „Es drängt sich zunehmend der Eindruck auf, dass das Bezirksamt keinen herausragenden Gestaltungswillen für die Immobilie hat und die Verantwortung unter den jeweiligen Ämtern hin und her schiebt“, sagt sie.

Eine Übernahme durch den Senat sieht man in der Fraktion weniger kritisch. „Es gibt genügend Beispiele in Berliner Bezirken, dass eine Finanzierung durch den Senat nicht unbedingt auch einen Kontrollverlust über Inhalte bedeuten muss“, so Hübner. „Wichtig ist, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird.“