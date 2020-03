Marzahn-Hellersdorf bei Touristen immer beliebter

Berlin. Auf Touristen stößt man in anderen Bezirken weitaus häufiger als in Marzahn-Hellersdorf. Von der Anziehungskraft Berlins hat 2019 jedoch auch der Osten der Stadt profitiert: 8,5 Prozent mehr Übernachtungsgäste konnte Marzahn-Hellersdorf im letzten Jahr verzeichnen, wie das Landesamt für Statistik meldete. Nur Friedrichshain-Kreuzberg legte mit einem Plus von 11,7 Prozent noch mehr an Beliebtheit zu. Zwar befindet sich Marzahn-Hellersdorf immer noch abgeschlagen auf dem letzten Platz und kommt mit 263.915 Übernachtungen nur auf halb so viele wie der vorletzte Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Doch das Interesse an touristischen Attraktionen wächst spürbar.

Vor allem die kulturellen Einrichtungen im Bezirk konnten sich im vergangenen Jahr über erhöhte Besucherzahlen freuen. Über 300.000 Menschen besuchten 2019 die kommunalen Kultureinrichtungen im Bezirk. Das Bezirksmuseum konnte seine Besucherzahl so um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Wirft man einen Blick zurück, ergibt sich sogar ein Zuwachs von 75 Prozent im Vergleich zu 2012. Ausstellungen im Schloss Biesdorf sind besonders beliebt Besonderer Beliebtheit konnte sich im vergangenen Jahr das Schloss Biesdorf erfreuen. Auch hier konnten die Besucherzahlen mit 100.000 Kunstinteressierten um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. „Damit ist das Schloss in eine Liga mit zentral gelegenen Häusern in Berlin aufgerückt“, heißt es aus dem Fachbereich Kultur. Auch aus dem Stadtzentrum blickt man Richtung Osten: Im Neuen Museum werden in der Ausstellung „Biesdorf – Berlins größte Grabung“ seit Oktober archäologische Fundstücke aus dem Bezirk gezeigt. Nicht nur Kultur lockte Besucher im vergangenen Jahr in den äußeren Berliner Osten. Auch die Gärten der Welt steigerten mit 680.000 Besuchern ihre Beliebtheit um 10 Prozent. „Wir vermuten, dass zum Beispiel die Internationale Gartenausstellung von 2017 positive Streueffekte hatte“, sagt dazu ein Sprecher von Visit Berlin. Den Zuwachs bei den Übernachtungszahlen deute man als einen ersten positiven Trend für den Tourismus im Bezirk. Marzahn-Hellersdorf feierte 2019 zudem sein 40-jähriges Bestehen als Bezirk mit einigen Attraktionen und Veranstaltungen. Außenbezirke werden beliebter Berlin haben mit 34,1 Millionen Übernachtungen wieder 3,8 Prozent mehr Menschen bereist als im Jahr zuvor. Diese Entwicklung scheint in den Außenbezirken angekommen zu sein. Auch Spandau konnte sich über mehr Übernachtungsgäste freuen. Treptow-Köpenick markiert bei diesem Trend hingegen die Ausnahme: Um 7,4 Prozent sanken im Bezirk die Übernachtungszahlen. Gerade zur Hauptreisezeit kann sich die Suche nach einer günstigen Unterkunft als schwierig gestalten: Durchschnittlich waren Hotels in den Innenstadt-Bezirken 2019 zu über 60 Prozent ausgebucht. „Hotelübernachtungen im Bezirk sind deutlich günstiger als in der Innenstadt“, sagt Stadträtin Nadja Zivkovic (CDU). Dieser Umstand könne zu einer Erhöhung der Übernachtungszahlen beigetragen haben. Einem viel größeren Zuwachs ist man im Bezirk zumindest momentan aber noch nicht gewachsen: Auf Booking.com, dem beliebtesten Hotelsuchportal in Deutschland, sind in Marzahn-Hellersdorf gerade mal 28 Unterkünfte verzeichnet. In Mitte sind es 353.