Über 400 neue Wohnungen in Hellersdorf fertiggestellt

Das Forster Karree an der Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf ist bezugsfertig.

Berlin. In Hellersdorf hat die Stadt und Land Wohnbauten GmbH 473 Wohnungen fertiggestellt. 308 entfallen davon auf das Forster Karree an der Louis-Lewin-Straße/Forster Straße, gleich an der Grenze zu Brandenburg. Die Hälfte der Wohnungen sind mit Fördermitteln des Landes finanziert und können so zu 6,50 Euro netto kalt pro Quadratmeter vermietet werden.