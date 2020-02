Vernachlässigte Kinder: Roman über Marzahner Jugendamt

Berlin. Knapp 70 Prozent mehr Verdachtsmeldungen zu Kindeswohlgefährdungen gab es 2019 im Vergleich zum Vorjahr in Marzahn-Hellersdorf. 1.940-mal gingen Hinweise zu häuslicher Gewalt, Verdacht auf Vernachlässigung und auf Misshandlung beim Jugendamt ein. Zahlen, die Anlass zur Sorge geben, zumal die Berliner Jugendämter chronisch unterbesetzt sind. Dem Thema mehr Aufmerksamkeit verschaffen will auch Diana Lehmann. Die 37-Jährige hat einen Roman über den Alltag im Jugendamt geschrieben. Schauplatz: Eine Plattenbausiedlung in Marzahn.

Diana Lehmann kennt die Zustände aus erster Hand. Als Mitarbeiterin im Marzahner Jugendamt hat sie tagtäglich mit vernachlässigten Kinder zu tun. Vorher arbeitete sie viele Jahre als Familienhelferin, war also „ganz nah dran an den Familien“, wie Lehmann sagt. „Als Familienhelfer siehst du die Kinder mehrmals in der Woche und kannst auch abends in Notfällen angerufen werden.“

Damals wohnte sie selbst in Biesdorf. Da konnte es auch mal passieren, dass sie die Kinder in ihrer Freizeit zufällig traf. „Einmal stand ich mit meinen Söhnen in der Schlange vor dem Kino und hinter mir warteten Eltern, deren Kinder ich kurz zuvor in Obhut nehmen, also aus ihren Familien entfernen, lassen musste“, erzählt Lehmann. Irgendwann habe sie die psychische Belastung nicht mehr ausgehalten und wechselte an den Schreibtisch.

Misshandlung durch Stiefvater, von Mutter vernachlässigt

Von dort wacht auch Ewa Degenhardt über das Schicksal der Kinder und Jugendlichen im Bezirk. Degenhardt ist die Hauptfigur in Lehmanns Roman „Berlin.Plattenbau“ und wie sie selbst Sozialarbeiterin im Marzahner Jugendamt. Gemeinsam mit viel zu wenigen Kollegen versucht sie, gefährdeten oder misshandelten Kindern und Jugendlichen ein besseres Leben zu verschaffen.

So trifft sie eines Tages auf Leni, die sich fünfzehnjährig über ihre drei jüngeren Geschwister kümmert. Mutter Nicole hat mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen, sodass ihre Kinder sich meist selbst überlassen sind. So ahnt sie auch nicht, dass ihr Lebensgefährte dem Kinderzimmer regelmäßig nächtliche Besuche abstattet. Leni versucht indes mit allen Mitteln, die Fassade einer normalen Familie aufrecht zu erhalten. Ewa Degenhardt muss nun entscheiden: Soll sie die Kinder ins Heim schicken und womöglich voneinander trennen?

Dicht an dicht leben die Menschen im Plattenbau. Doch Verdacht bei Schreien im Nebenzimmer schöpfen die wenigsten.

Foto: © Christine Fenzl

Die Arbeit als Sozialarbeiterin ist nicht die einzige Parallele, die Diana Lehmann mit ihren Figuren verbindet. In einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt ist sie ebenfalls in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen. „Ich komme selbst aus einer sozial schwachen Familie“, sagt Lehmann. „Ähnlich wie Leni hatte ich aber Großeltern, die dafür gesorgt haben, dass ich etwas aus meinem Leben mache.“

Durch den frühen Tod ihrer Mutter aus der Bahn geworfen, holte sie schließlich ihr Abitur nach und studierte, mittlerweile selbst Mutter eines Sohns, Soziale Arbeit in Berlin. Dass sie dann als Sozialarbeiterin in Marzahn gelandet ist, sei bloß Zufall gewesen. „Inmitten der Plattenbauten habe ich mich dann aber schnell heimisch gefühlt“, erzählt Lehmann.

Jeden Tag ereignet sich Missbrauch und Gewalt

Lenis Familie wohnt im Roman in der Sella-Hasse-Straße. Zwar ist sie eine Erfindung Lehmanns, doch die beschriebenen Zustände habe sie alle schon miterlebt. „Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt gibt es immer, das passiert hier jeden Tag“, so die Autorin. Vielen könnte geholfen werden, wenn die Menschen besser aufeinander aufpassen, meint sie. „Gerade im Plattenbau leben einfach viele Menschen ganz nah aufeinander. Doch auch, wenn man Schreie oder Weinen durch die dünnen Wände hört, reagieren die wenigsten darauf.“

Mit ihrem Buch hofft sie, auch ein wenig Aufklärungsarbeit zu leisten: „Ich möchte, dass die Leute näher hingucken.“ Damit es den Kindern besser gehe, müsse auch den Eltern geholfen werden. Diana Lehmann fühlt durchaus mit Eltern mit, auch wenn sie ihre Kinder vernachlässigen. „Meistens können sie nichts dafür, dass ihr Leben ebenfalls nicht gut verlaufen ist“, sagt sie. Beim Sozialamt werden auch Erwachsenen Einzelfallhelfer vermittelt, die den Alltag wieder in geordnete Bahnen lenken. „Davon wissen viele nur gar nichts“, so Lehmann.

Nur wenn die Eltern mitspielen, könne man eine Inobhutnahme vermeiden. Oft erleben die Mitarbeiter im Jugendamt auch eine Scheinkooperation seitens der Eltern. „Sie tun dann so, als sei jetzt alles in Ordnung und wir können nichts dagegen tun, dass die Kinder in diese Familien zurückkehren“, ärgert sich die Sozialarbeiterin.

Kinder wollen bei Eltern bleiben – egal, was sie ihnen antun

Die Kinder spielen dabei meistens mit. „Alle Kinder lieben ihre Eltern, egal, was sie ihnen antun“, seufzt Lehmann. Kinder aus ihren Familien zu entfernen, sei immer der „Worst Case“, danach sei in den Kindern immer etwas unwiederbringlich zerbrochen. Auch Leni und ihre Geschwister wollen die vermüllte Wohnung ihrer Eltern nicht verlassen und tun alles dafür, damit sie dem Jugendamt nicht mehr auffallen. Manchmal sei das freilich nicht vermeidbar, meint Lehmann.

Kinder gewaltsam von ihren Eltern zu entfernen, sei zudem nicht ungefährlich. „Wir müssen dabei immer zu zweit sein, in akuten Fällen kommt auch die Polizei mit“, so Lehmann. „Das klappt immer gut und schnell, wohingegen die Mühlen im Amt ja eher langsam mahlen, auch wegen des Personalmangels.“

Wer sich nun fragt, wie Leni und ihre Geschwister dem familiären Elend entkommen, kann dies auf 376 Seiten nachlesen. „Berlin.Plattenbau“ ist im Eigenverlag erschienen und ist zu 16,99 Euro als Taschenbuch oder zu 4,99 als e-Book auf Amazon erhältlich. Live erleben können interessierte Leser Diana Lehmann demnächst auch: Am 18. März liest sie um 16 Uhr in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, Havemannstraße 17B, aus ihrem Roman vor.