Das Jobcenter in Marzahn-Hellersdorf konnte besonders viele Arbeitslose in den Arbeitsmarkt integrieren.

Jobcenter Marzahn integriert berlinweit am meisten Arbeitslose

Berlin. Das Jobcenter im Bezirk hat 2019 erfolgreiche Vermittlungsarbeit geleistet: 29,7 Prozent der im vergangenen Jahr geförderten Arbeitslosen konnten in die Arbeitswelt integriert werden. Das ergaben vorläufige Zahlen des Jobcenters. Damit steht Marzahn-Hellersdorf 2019 berlinweit an erster Stelle. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent belegt der Bezirk hinter Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick nun den dritten Platz, was die niedrigste Arbeitslosenquote betrifft.