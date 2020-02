Der Müller der Bockwindmühle in Marzahn hat sich nach eigenen Angaben an einem Praktikanten sexuell vergangen.

Der Müller der Marzahner Mühle räumt sexuelles Fehlverhalten gegenüber einem Praktikanten ein. Die Mühle steht momentan still.

Sexueller Übergriff Müller der Marzahner Mühle verging sich an Praktikant

Berlin. Die Marzahner Mühle ist geschlossen. Jürgen Wolf, bisheriger Betreiber der Mühle, hat gegenüber der Berliner Woche bestätigt, sich an einem Praktikanten des Tierhofs sexuell vergangen zu haben. Der Tierhof, auf dem Nutztiere gehalten werden und Ponyreiten angeboten wird, grenzt direkt an die Mühle. In der Gegend ist er ein beliebtes Ausflugsziel.