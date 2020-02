Marzahn-Hellersdorf altert schnell - und die Ärzte im Bezirk gleich mit. Was gegen den Mangel an Medizinern getan wird.

Gesundheit So soll der Ärztemangel in Marzahn-Hellesdorf behoben werden

Berlin. Arzttermine sind in Marzahn-Hellersdorf mitunter schwer zu bekommen. Vielerorts fehlen Ärzte, trotz Bevölkerungszuwachs stagniert die Zahl an Medizinern. In den nächsten Jahren dürfte sich die Lage weiter verschlechtern: Mehr als ein Drittel der Ärzte im Bezirk sind über 60 Jahre alt und treten in den nächsten Jahren in den Ruhestand ein. Im Bezirk will man nun handeln.