23 Millionen Euro für Polizeiabschnitt Cecilienstraße

Der marode Polizeiabschnitt 62 an der Cecilienstraße in Marzahn muss für 23 Millionen Euro saniert werden.

Berlin. Eine kaputte Heizung, Stromausfall und mehrfach Einbrüche: Die Beamten des Polizeiabschnitts 62 an der Cecilienstraße 92 in Marzahn hatten es in der Vergangenheit nicht leicht. Insgesamt wird der Sanierungsbedarf des Gebäudekomplexes auf rund 23 Millionen Euro beziffert. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Regina Kittler hervor. Demnach befänden sich die Gebäude zwar „in einem nutzbaren Zustand“. „Gleichwohl sind aufgrund des Alterszustands und des vorhandenen Sanierungsstaus Havarien auch in Zukunft nicht auszuschließen.“ In den Jahren 2015 bis 2019 seien 1,05 Millionen Euro in Instandsetzungs– und Erhaltungsarbeiten investiert worden.